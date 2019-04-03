Польский генерал: в случае вторжения России Запад «защитит» Польшу ядерным ударом

НАТО не бросит поляков наедине с Россией в случае агрессии, ведь Польша — полноправный член альянса, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. По мнению военного, на Западе рассматривают польскую территорию как место главного сражения в гипотетическом военном конфликте с Москвой и готовы применить для победы все доступные средства, включая ядерный удар. Такой сценарий для поляков, конечно, неприемлем, признаётся Скшипчак.

«Давайте не будем питать иллюзий. Польша — фронтовое государство, поэтому она всегда будет территорией состязаний, как это планировалось во время Варшавского договора», — заявляет польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Это правда, что американцы были намерены при помощи ядерных атак остановить Красную армию на территории Польши. Сейчас также есть такие планы в том случае, если Путин нанесёт удар. Более того, в военном плане это хорошо обосновано. «Для нас, поляков, такой сценарий, конечно же, неприемлем. Если начнётся война, никто у нас не будет спрашивать разрешения. Своего географического положения мы не изменим», — объясняет и сожалеет военный.

По мнению Скшипчака, политической демагогией и чушью является предположение о том, что когда-нибудь в будущем Польша сможет сама себя защитить. Такого положения дел невозможно добиться и через 10 лет, даже при условии, что Польша будет тратить на вооружённые силы 5% ВВП. Потенциальный враг, от которого польская армия должна будет защитить поляков, — это, по его словам, Россия.

«Ни у кого нет сомнений в том, что самое большое беспокойство свободного мира вызывают агрессивные начинания России под управлением сильной руки Владимира Путина. Однако не нужно быть большим стратегом, чтобы увидеть, что в столкновении с российской военной махиной никакая армия в Европе, включая польскую, в одиночку не имеет никаких шансов», — подчёркивает генерал. Поэтому с 12 марта 1999 года Польша является членом НАТО, это её сила и гарантия, что в случае нападения союзники двинутся ей на помощь согласно 5-й статье Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной обороне каждого члена альянса, на которого напали.

«Никто не рассматривает такого варианта, чтобы бросить Польшу наедине с Россией», — успокаивает генерал. Это касается как командования альянса, так и американской администрации. Отсюда следует и присутствие американской армии, которого Польша долго добивалась. «Таким образом выглядит сегодня геополитическая реальность в нашем регионе, которую мы строили вместе с НАТО на протяжении долгих лет. Будущего нельзя предвидеть — мы только знаем, что Россия останется нашим восточным соседом, хотя мы не имеем понятия, что случится с этой страной после эпохи Путина», — отмечает Скшипчак. «Следовательно, слова о том, что Польша будет в состоянии в одиночку дать отпор агрессии России, не более чем дешёвый популизм, который ни один из наших союзников не воспринимает всерьёз», — добавляет он.

Однако, как и в 1920-м, в Западной Европе Польшу продолжают воспринимать как бастион против агрессии с Востока. Следовательно, несмотря на изменение риторики Кремля в отношениях с Германией и Францией, Польша может и далее рассчитывать на поддержку Запада и США. Безопасность Польше гарантируют прежде всего постоянные союзы, объясняет польский генерал.

Вальдемар Скшипчак уверен, что в случае вооружённой агрессии в отношении Польши НАТО отреагирует. Однако проблема заключается в другом: НАТО становится всё более слабым и неэффективным. Решения принимаются слишком поздно относительно мировых событий. В качестве примера генерал приводит войну на Украине. «НАТО проспало, а когда пришло в себя, у Путина в руках уже были Крым и Восточная Украина», — вспоминает он.

Генерал считает, что даже укрепление восточного фланга НАТО не особо взволновало Путина, ведь несколько дополнительных американских батальонов в Польше, Румынии и прибалтийских странах не изменят ситуации. На сегодняшний день перед альянсом стоит много вызовов, а один из них — восстановление репутации на Востоке.

На данный момент НАТО действует слишком медленно в плане принятия решений. Вполне возможно, что Россия нападёт на Польшу вскоре после занятия прибалтийских стран, а в это время НАТО будет лишь вести дипломатические игры. Вывод следующий: Россия спокойно займёт территорию Литвы, Латвии и Эстонии, а уже Польша станет потенциальной территорией сражений между НАТО и Россией, своего рода центром тяжести. Поэтому НАТО должно осознать, что, со стратегической точки зрения, Польша — необычайно значимое государство, чего альянс, кажется, до сих пор не понимает, резюмирует польский генерал Вальдемар Скшипчак.