В европарламентской кампании затрагиваются разные темы, но почему-то замалчивается вопрос самого главного внешнего игрока ЕС — России Путина, пишет польский журналист Яцек Жаковский. В издании Gazeta Wyborcza он предупреждает: правящая партия Польши «Право и справедливость», жалуясь на Россию, делает всё, что пожелает Москва, а также дружит с самыми близкими товарищами Путина, которые разрушают ЕС.

«Партия «Право и справедливость» — это российская партия в Польше, хотя большинство политиков и избирателей ПИС точно этого не видят», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Яцек Жаковский.



«Гжегож Схетина только и пугал альянсом ПИС с Россией», — говорила в эфире телеканала TVP бывшая глава польского МИД, а ныне вероятный кандидат на пост еврокомиссара Анна Фотыга.



«Пусть сам глава партии ПИС Ярослав Качиньский доходит до того, почему его евродепутат сказала правду. Потому что это очень важная правда, хоть и Схетина из партии «Гражданская платформа» не особо чётко изъяснился. ПИС не находится в союзе с Россией. Союз объединяет осознанных партнёров, а люди, находящиеся сейчас у власти, уже долгие годы реализуют польские интересы в диалоге с россиянами. ПИС жалуется на Россию и одновременно делает всё, что она хочет, а Гражданская платформа как только может убеждает Россию в том, чтобы она вела себя цивилизованным образом», — продолжает автор.



ПИС ставит Польшу в зависимость от российского угля и инвестирует в электростанции, которые покупают его ещё больше, в то время как Гражданская платформа делала инвестиции в возобновляемые источники энергии, которые смогли бы покончить с зависимостью Польши от России, объясняет он.



В широком плане дело обстоит ещё очевидней — партия «Гражданская платформа» поддерживает Украину в её марше в сторону ЕС и в конфликте с Россией, а ПИС лишь разжигает польско-украинские трения и не делает ничего для того, чтобы ЕС сильнее поддержал Киев. ПИС якшается с самыми близкими друзьями Путина, которые разрушают ЕС, — от «брекситовцев» до Орбана и Салвини, — а Гражданская платформа принадлежит к фракции, укрепляющей ЕС, которую хочет уничтожить Путин. ПИС — «союзофоб», а Гражданская платформа пробует убедить поляков в дальнейшей интеграции, отмечает журналист.



При этом автор не утверждает, что ПИС исполняет приказы Путина. Общность целей может носить идейный или тождественный фундамент — она проявляется в неприязни к многообразию и верховенству закона, Западу и модернизации, а в особенности к культурным переменам. Однако сложно не удивляться тому, что ПИС так громко говорит о репарациях от Германии и замалчивает вопрос репараций от России.



«В европарламентской кампании мы затрагиваем разные вопросы и говорим на тему различных людей, но мы не говорим об одном из самых главных игроков, то есть России Путина. Это опасный недочёт. Потому что он скрывает самый важный выбор, который должны совершить европейцы. Хотим ли мы искать наш европейский путь, или мы разрешим, чтобы другие нашли его за нас», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Яцек Жаковский.