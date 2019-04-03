WP: повтора «крымского варианта» в Европе можно избежать, если укрепить восточный фланг НАТО

Расширение американского присутствия и укрепление восточного фланга НАТО в Польше отобьёт охоту у России повторять «крымский сценарий» в Европе, считает польский журналист Марчин Маковский. На портале Wirtualna Polska он отмечает, что для этого необходимо усилить численность группировки альянса в Польше и повысить её боеготовность для возможности нанесения молниеносного контрудара в случае кризисной ситуации.

Одно из наиболее популярных римских высказываний звучит: «Хочешь мира — готовься к войне». Поэтому если военный потенциал как НАТО, так и польской армии не будет укреплён, то Москва может рискнуть повторить «крымский вариант». В этом сценарии она может занять территорию Польши или одного из прибалтийских государств, прежде чем ударные силы НАТО будут в состоянии подготовиться к контратаке, следует из доклада мозгового центра Center for Strategic and Budgetary Assesments, пишет корреспондент Wirtualna Polska в Вашингтоне Марчин Маковский.

Аналитики подробно проанализировали в нём гипотетические сценарии конфликта с Россией на восточном фланге НАТО. Они считают, что на настоящий момент при 30-дневном периоде мобилизации стратегических компонентов американской армии в Восточной Европе, которые будут в состоянии вести долгосрочный вооружённый конфликт, необходимо создать современный и одновременно многочисленный контингент войск США в Польше. Он должен быть настолько впечатляющим, чтобы само его присутствие привело к тому, что сценарий гибридной войны или точечного удара не будет выгоден для Владимира Путина.

Американцы считают, что достижение этого типа результата не будет возможным без определённой революции в подходе к роли восточного фланга и его геополитического значения, подчёркивает автор. Надо избежать ситуации, в которой Москва, пользуясь сиюминутной суматохой на международной арене, решится проверить на прочность реальную солидарность и сплочённость НАТО на восточном фланге. В таком случае Кремль, используя систему A2/AD*, аннексирует стратегический регион государства-члена, к примеру, Сувалкский коридор. И если альянс не будет в состоянии ответить молниеносной контратакой, то дело дойдёт, как в Крыму или Донбассе, до переговоров уже в свете совершённых фактов. В результате чего будет подорвано доверие не только к альянсу, но и к военному потенциалу США в целом, резюмирует на портале Wirtualna Polska журналист Марчин Маковский.

* A2AD, A2/AD (англ. anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и манёвра) — концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путём создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность (прим. ИноТВ).





Комментарии читателей на сайте Wirtualna Polska:

opinia: Россия — это имперское государство. На протяжении веков она только и делает, что завоёвывает соседей.

koleś: Самая большая угроза — не Россия, а США. Вооружённые конфликты в последние годы проводят именно США. Ещё 20 лет тому назад я бы сказал что-то противоположное, но сейчас любой видит, как на самом деле обстоит ситуация…

Zagłoba: Самый большой враг — глупость политиков.



antydemokrata: Польше нужно ядерное оружие из Ирана, а не «помощь» США.

TP: А зачем Путину это г…? Воров, бездельников и нищеты у него и у себя в достатке!