Обозреватель USA TODAY: история НАТО не идеальна, но без него Россию не сдержать

Несмотря на трудности, которые пришлось преодолеть Североатлантическому альянсу за 70 лет своего существования, он остаётся величайшим достижением дипломатии, полагает преподаватель национальной безопасности Военно-морского колледжа США Том Николс. В своей статье на сайте USA Today Николс заявляет, что однажды НАТО уже спасло мир от уничтожения, а теперь эта организация является единственной преградой для амбиций путинской России.

«Сегодня слова о том, что НАТО спасло мир, покажутся странными, — пишет Том Николс на страницах USA Today. — Большинство людей не имеют понятия о том, что такое НАТО и зачем оно существует». Однако именно Североатлантическому альянсу все жители «свободных» стран должны сказать спасибо — и за свою свободу, и за свою жизнь, говорится в статье.



«В 1965 году (об этом эпизоде стало известно лишь после падения СССР) советское военное руководство обсуждало возможность нападения на Западный Берлин в ответ на действия Америки против Северного Вьетнама и в Карибском заливе — с целью заставить американцев отступить», — поясняет автор статьи. По его словам, тогда всё могло закончиться ядерной войной, но Москву остановила неготовность воевать одновременно со всеми членами альянса.



Николс, преподаватель национальной безопасности Военно-морского колледжа США, упрекает Дональда Трампа в попытках представить НАТО как «рэкет», позволяющий «ленивым» европейцам пользоваться американской «щедростью». Но ещё больше автор статьи разочарован тем, что республиканцы, некогда поддерживавшие Рейгана в противостоянии с Горбачёвым, «кротко кивают», слушая нападки Трампа на союзников.



«Это не только трагично, но и опасно», — предупреждает Николс. По его словам, в настоящее время Запад имеет дело с угрозой, похожей на советскую, хоть и «менее масштабной». Эта угроза — путинская Россия, «которая, похоже, неспособна жить в мире со своими соседями».



«Сегодня путинский режим в Кремле по-прежнему считает своими главными врагами Соединённые Штаты и НАТО, — рассуждает автор статьи. — Как и его предшественники, Путин не питает иллюзий по поводу создания новой Российской империи, от южных берегов Италии до льдов Норвегии. Скорее, он пристрастился к применению силы у границ России с целью отвлечь внимание своих граждан, которые проявляют всё больше нетерпения. Как всякий авторитарный лидер на закате своего правления, Путин раздувает пламя национализма и напирает на военный авантюризм, чтобы таким образом остаться у власти вместе со своей кликой».

Единственное, что можно противопоставить замыслам Кремля, — это НАТО, «одно из величайших дипломатических достижений в истории», утверждает Николс.



«История НАТО не была идеальной», — говорится в статье. Автор напоминает о долгом нежелании принять в альянс Испанию, о «почти разводе» с Францией и о военной диктатуре в Греции. «Однако сегодня у нас беспрецедентный период мира и глобального сотрудничества, чудо выживания, и этим мы обязаны решимости и смелости группы демократических стран, которые обязались защищать друг друга, подписав учредительные документы Организации Североатлантического договора 70 лет назад в Вашингтоне».



Николс сетует, что круглая дата омрачена «враждебностью» Трампа по отношению к «самому важному альянсу». Однако, несмотря на невежество и некомпетентность американского президента, Запад сегодня должен чествовать НАТО, а не «писать очередной преждевременный некролог», говорится в статье.