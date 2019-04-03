Эксперт: из-за Турции до следующего юбилея НАТО может и не дотянуть

Покупка Турцией российских ракетных комплексов С-400 может нести в себе огромную опасность для НАТО, так как их интеграция в оборонные системы будет равнозначна выдаче военных секретов блока, пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на мнение аналитика Майкла Рубина. По его мнению, учитывая, что НАТО строится на консенсусе, Турция может парализовать работу блока — что ставит вопрос о том, удастся ли альянсу дожить до своего 80-летнего юбилея.

Быть проницательным аналитиком порой опасно — спросите только американского эксперта Майкла Рубина. В Турции он находится в розыске, и награда за его поимку составляет 3 млн турецких лир, пишет Svenska Dagbladet.

«Это вызвано тем, что в марте 2016 года я написал в Newsweek статью, в которой предположил, что в Турции может произойти военный переворот. Из-за этого турецкие СМИ и американские эксперты по этой стране начали надо мной потешаться», — рассказал он корреспонденту шведской газеты.

Однако спустя четыре месяца случилось именно то, о чём писал Рубин. В тот июльский день его начальник позвонил ему и сказал включить телевизор. И аналитик — как и весь остальной мир — мог наблюдать за драматичной, но неудачной попыткой турецких военных захватить власть.

Его статья внезапно оказалась пророческой, а на его аккаунт в Twitter подписалось 50 тыс. человек. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил иначе. «Он пришёл к выводу, что я каким-то образом замешан в попытке переворота. Кажется, он спутал анализ с вызовом», — предположил Рубин.

Майкла Рубина объявили в розыск, а один состоятельный друг Эрдогана назначил за его поимку награду 3 млн турецких лир. Госдепартамент США выступил с протестом против такого шага, однако с учётом сильного падения курса турецкой валюты эта награда значительно обесценилась.

«Хотя моя жена говорит, что они могли бы взять меня просто так, если бы знали, как я храплю», — пошутил Рубин.

На протяжении многих лет он работал на Пентагон в качестве аналитика по ближневосточным вопросам. В течение 15 лет он регулярно ездил в Турцию, однако теперь с этим покончено.

«Проблема с диктаторами — а Эрдогана я причисляю именно к ним — в том, что при них на прессу оказывается давление, дискуссии ограничиваются, а поток информации перекрывается, что не даёт власть предержащим понять, что происходит в обществе», — считает Рубин.

Американский аналитик очень критично настроен к Эрдогану, указывая на то, что всё своё время, проведённое у власти, тот потратил на нейтрализацию несогласных с его точкой зрения. Кроме того, Рубин видит большую проблему в намерении Анкары приобрести российские ракетные комплексы С-400.

«Если Турция купит С-400 и интегрирует их в свои вооружённые силы, то это всё равно что выдать секреты НАТО. И будет немногим лучше, если они решат изолировать С-400 от своей остальной обороны», — отмечает Рубин.

С-400 созданы для захвата самолётов в прицел и сбора о них информации. Если у турок в руках окажутся одновременно и С-400, и самолёты F-35, то они смогут составить для русских инструкцию, в которой будут указаны фактически все слабые стороны американского истребителя. О подобных уязвимостях Россия, по мнению Svenska Dagbladet, никогда не сможет узнать самостоятельно — только с помощью невероятно умелого шпионажа.

«Турецкий вопрос может стать концом для НАТО, — подчёркивает Рубин. — НАТО скоро будет праздновать своё 70-летие, однако, к сожалению, я не уверен в том, что альянсу доведётся отметить свой следующий юбилей».

По его мнению, проблема состоит в том, что НАТО не может исключить из блока своего члена — даже если он начнёт закупать российское вооружение и сотрудничать с Россией, которая «ведёт военные действия» против своих соседей.

«Вторая крупная проблема состоит в том, что НАТО строится на консенсусе. Если Турция решит остаться в НАТО, это может помешать консенсусу, и, следовательно, парализовать организацию», — добавил аналитик.

По его словам, когда Европа заводит речь о Турции, она начинает принимать желаемое за действительное. При этом за время правления Эрдогана его страна значительно поменялась.

«Эрдоган стал премьер-министром в феврале 2003 года. С того времени его образовательная система успела воспитать целое новое поколение студентов…. Вооружённые силы уже не являются бастионом секуляризации, как это было в прошлом», — считает он.

В США порой проводят параллели между поставками в Турцию F-35 и продажей американских истребителей F-14 Ирану перед революцией 1979 года. Ныне исламская республика, которая называет Америку «большим сатаной», — это единственная страна, которая эксплуатирует F-14.

«Вне зависимости от того, считаете ли вы это сравнение корректным или нет, тот факт, что параллели проводятся между членом НАТО и Ираном, весьма показателен», — подытожил Майкл Рубин.