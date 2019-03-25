Аналитик: Турция больше не будет слепо подчиняться США — история с С-400 это доказала

Хотя Турция не собирается разрывать отношения с США или ЕС, она не будет беспрекословно следовать в кильватере американской политики, пишет Yeni Safak со ссылкой на мнение геополитического аналитика Джейкоба Шапиро. По его мнению, спор между Анкарой и Вашингтоном по поводу приобретения российских комплексов С-400 продемонстрировал, что Турция вполне способна вести самостоятельную внешнюю политику.

Турция не порывает с США или ЕС, однако она больше не будет делать то, что ей указывают, пишет Yeni Safak со ссылкой на мнение геополитического аналитика Джейкоба Шапиро из НИИ Geopolitical Futures.

«Турция изменилась. Она больше не будет вести себя как американский союзник, который беспрекословно делает то, что угодно США. У неё есть собственные интересы, и она будет их отстаивать, — заявил Шапиро. — С другой стороны, Турция вряд ли порвёт отношения с США или Европой».

Шапиро оценил различные геополитические проблемы региона, а также высказался на счёт напряжённости в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, вызванной намерением Турции приобрести российские ракетные комплексы С-400.

«Иногда турецкие интересы будут совпадать с американскими и европейскими, а иногда — нет», — отметил он.

В контексте покупки Турцией С-400 Вашингтон предупредил Анкару, что Россия благодаря этим комплексам может получить важную информацию об американских передовых истребителях F-35, включая их дальность обнаружения.

По словам Шапиро, хотя Россия и входит в список стран, с которыми США собираются соревноваться, Турция вольна принимать собственные внешнеполитические решения.

«Турция самостоятельно ведёт дела с Россией, однако я бы не стал рассчитывать на то, что Турция порвёт отношения с США или Европой, — подчеркнул аналитик. — Однако определённо даже сейчас мы видим, что Турция занимается переоценкой этих отношений с точки зрения своего потенциала и амбиций, и это вполне естественно».

Аналитик считает, что С-400 — это симптом, а не причина нынешней динамики в отношениях с Вашингтоном. Кроме того, покупка российских комплексов — это один из способов продемонстрировать, что Анкара вполне способна выстраивать отношения с Москвой без участия США.

«Турции необязательно надо выбирать между США и Россией. Турция чётко показала, что она играет на своей собственной стороне, — добавил Шапиро. — На данный момент баланс между США и Россией будет клониться в сторону США. Мне кажется, что такая ситуация сохранится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».