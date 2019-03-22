DE: Эрдоган не откажется от С-400 — несмотря на предупреждения США о «серьёзных последствиях»

Американские власти предупреждают, что могут заморозить поставку истребителей F-35 и ввести санкции против Турции, если она не аннулирует сделку по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Но Анкара «открыто бросает вызов» администрации Трампа и уже готовит авиабазу для размещения российских систем, пишет Daily Express.

Турецкий президент «открыто бросает вызов» администрации Дональда Трампа и намерен импортировать системы С-400. Реджепа Тайипа Эрдогана не останавливают даже предупреждения американских властей, что покупка зенитно-ракетных комплексов грозит его стране санкциями и другими «серьёзными последствиями», пишет Daily Express.

Кроме того, США грозят заморозить поставки истребителей F-35 в Турцию, если она не откажется от покупки С-400. Но несмотря на то, что Вашингтон «усиливает давление», Анкара уже выбрала одну из своих авиабаз для развёртывания российских ракетных систем, отмечает издание, ссылаясь на турецкие СМИ.

Турция и Россия подписали соглашение на сумму $2,5 млрд о доставке С-400 в 2017 году. США призвали Эрдогана отказаться от сделки с Москвой и в качестве альтернативы предложили собственную систему Patriot.

Тем не менее Анкара отказалась от предложения Вашингтона. Вместе с тем турецкие власти не исключили, что могут купить американское оружие в будущем, напоминает Daily Express.

По словам издания, С-400 считается «самым смертоносным» ЗРК дальнего действия в мире. Эта «самая современная» российская система способна сбивать крылатые ракеты, самолёты и беспилотники на дальности до 250 миль.

Турция также планирует купить партию С-300 модификации ПМУ-2. Эти ЗРК способны перехватывать ракеты на расстоянии более 150 миль и поражать несколько целей одновременно, утверждает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил продажу Турции 100 самолётов F-35 на фоне углубляющегося кризиса между двумя странами. Глава Пентагона Пэт Шанахан назвал сделки по продаже американских истребителей и российских С-400 «несовместимыми», а официальный представитель Минобороны США предупредил: «Покупка Турцией российских ЗРК С-400 будет иметь серьёзные последствия для американо-турецких отношений в военной сфере».