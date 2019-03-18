Washington Times о закупках Турцией С-400: «угроза самому существованию НАТО»

Несмотря на возмущения США, Анкара твёрдо намерена довести сделку по закупке российских С-400 до конца. Это, по словам The Washington Times, не только свидетельствует о «хаотичном» поведении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и создаёт напряжённость между союзниками НАТО, но и несёт угрозу «самому существованию альянса».

Твёрдое стремление Турции купить российские системы С-400 несёт «угрозу самому существованию НАТО» в период, когда «самый успешный альянс в истории» столкнулся с серьёзными внутренними проблемами, утверждает The Washington Times.

Администрация президента Дональда Трампа твёрдо настроена заставить своих союзников оплачивать их долю в общем оборонном бюджете. Долгое время Турция игнорировала все призывы американцев увеличивать расходы на оборону, потому что «до сих пор она понимала, что это сойдёт ей с рук».

Напряжённость между Вашингтоном и Анкарой сегодня сильно ощущается. Помимо С-400, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поговаривает о перспективах использования опять-таки российских С-500. Естественно, такие тенденции не нравятся Америке. Вице-президент США Майкл Пенс не раз предупреждал Анкару: «Мы не собираемся стоять в стороне и спокойно смотреть, пока наши союзники по НАТО покупают оружие у наших противников». Похожие соображения высказывал и командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти.

Тем временем, как напоминает издание, правительство Эрдогана никак не отреагировало на угрозу Вашингтона не продать Турции обещанные истребители F-35 , если она всё-таки приобретёт российские ЗРК. А ведь ещё прежде Госдеп США одобрил возможную сделку на сумму $3,5 млрд по продаже турецкой армии комплексов Patriot, включающих в себя продвинутые радиолокационные системы, пусковые установки и управляемые ракеты. Анкара ещё и утверждает, что всё-таки ожидает поставку F-35 в ноябре.

Кроме того, при специальной договорённости с США Турция возобновила закупки санкционной иранской нефти. Но, как подчёркивает газета, приобретение российских вооружений тесно связанной с американскими и западноевропейскими поставщиками страной НАТО — нечто «беспрецедентное». По мнению The Washington Times, это очередной пример «хаотичного поведения» на международной арене турецкого лидера, который, с одной стороны, стремится сохранить отношения с Западом, а с другой — сближается с экстремистскими исламскими организациями в своём регионе.

На этой неделе Европарламент официально приостановил процесс вступления Турции в ЕС. Несмотря на то что Анкара — партнёр Брюсселя ещё с 60-х годов, европейцы до сих пор не одобрили полноценную интеграцию. Турецкий МИД от новости «отмахнулся» и заявил, что ждёт новый состав Европарламента, который станет известен после выборов в мае.

Анкара жалуется, что набирающие популярность в Европе крайне правые движения испытывают предрассудки в отношении Турции и её культуры. При этом Турция, очевидно, мало отдаёт себе отчёт в том, что многое из того, что она сама делает, заставляет Запад усомниться в её надёжности в качестве союзника, отмечает The Washington Times.