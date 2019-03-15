Times: турецких военных обучат работе с комплексами С-400 в России

Турецких военнослужащих ближайшим летом начнут обучать работе с российским зенитно-ракетным комплексом С-400, пишет The Times. Сначала солдаты будут работать с комплексом С-300 в Азербайджане, а после их передислоцируют в Россию, где они начнут осваивать С-400.

Ближайшим летом турецких солдат начнут обучать работе с российским зенитно-ракетным комплексом С-400, пишет обозреватель The Times Ханна Люсинда Смит. Обучение пройдёт в рамках 2,5-миллиардной сделки между Москвой и Анкарой, которая, как отмечает автор статьи, внесла раскол между союзниками по НАТО.

По данным турецких СМИ, сотня турецких солдат вскоре прибудет в Азербайджан, где их сначала научат работать с комплексом С-300, который Баку купил у Москвы в 2017 году. После этого солдат передислоцируют в Россию, где уже к концу лета они начнут осваивать С-400. В Турцию они должны вернуться в январе следующего года, сообщает автор статьи.

Согласно договору между Москвой и Анкарой, С-400 должны быть доставлены в Турцию в июле и будут полностью функционировать уже к октябрю.

«Анкара сопротивляется давлению со стороны Вашингтона и всё сильнее ухудшает свои отношения с НАТО, проводя эту сделку», — пишет The Times. США предупредили Турцию, что в случае покупки С-400 у России они откажутся поставлять Анкаре новые истребители F-35, поскольку «владение обеими технологиями создаёт риск несанкционированного доступа к разведданным и интеллектуальной собственности», объясняет автор статьи. Помимо этого Вашингтон также может ввести санкции.

Эрдоган твёрдо уверен, что сделка будет заключена и никаких проблем с ней не возникнет, пишет Смит. На прошлой неделе он намекнул, что может также приобрести у России модернизированную систему С-500.

«Турция во многом зависела от техники НАТО с тех пор, как вступила в альянс в 1952 году», — пишет Ханна Смит. В 1974 году США наложили на Турцию оружейное эмбарго в ответ на их вторжение в северный Кипр. Турция в свою очередь ответила США угрозой заблокировать им доступ к их военным базам. Этот конфликт решался почти пять лет.

В последние годы отношения США и Турции ухудшились из-за решения Пентагона поддержать курдское ополчение в Сирии. Вследствие этого Эрдоган стал ближе к российскому президенту Путину, напоминает автор статьи.