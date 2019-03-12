Daily Sabah: в Турции призвали США не перегибать палку с комментариями о покупке С-400

США заходят слишком далеко в критике Турции, которая намерена купить российские системы С-400. Так считает официальный представитель Партии справедливости и развития Турции Омер Челик. Он подчёркивает, что ранее его стране не позволили купить американские комплексы ПВО, поэтому Анкаре не оставалось ничего иного, кроме как приобрести С-400 у России, сообщает Daily Sabah.

Официальный представитель Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омер Челик предостерёг США «не заходить слишком далеко» в риторике вокруг покупки Турцией систем С-400 у России, пишет Daily Sabah.

Выступая на пресс-конференции, Челик заявил, что Анкара решила приобрести ПРО российского производства после того, как США не смогли ответить на запросы Турции по поводу покупки ракетных систем Patriot на фоне возросшей угрозы безопасности Турции со стороны Сирии.

«Союзники по НАТО должны были поддержать Турцию, воздушное пространство которой стало уязвимым», — подчеркнул Омер Челик. По его словам, у страны не было иного выбора, кроме как приобрести систему С-400 для защиты своего воздушного пространства.

Также официальный представитель правящей партии Турции отметил, что раньше США не выступали против покупки ракетных систем российского производства другими членами НАТО. В частности, Вашингтон ничего не имеет против того, чтобы Греция установила у себя системы С-300 — которые, помимо того, имеются в распоряжении входящих в НАТО Болгарии и Словакии, заявил Челик.

Как сообщается в статье, после длительных попыток приобрести системы противовоздушной обороны у США Анкара в 2017 году приняла решение о покупке российских С-400. Этот шаг подвергся критике со стороны Пентагона, который предупредил, что покупка С-400 повредит отношениям Турции с США и роли Турции в НАТО.

Также Анкара планирует приобрести у США 100 истребителей F-35 и ждёт одобрения конгресса, а её пилоты тем временем проходят обучение на платформе вооружений авиабазы Люк в Аризоне.

Помимо этого, турецкие фирмы снабжают программу F-35 ключевыми комплектующими, в том числе конструкциями планёра самолётов и центральными фюзеляжами. Несмотря на постоянные предостережения со стороны США, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в апреле прошлого года назвал план Турции по приобретению системы С-400 «национальным делом» страны, подчёркивает Daily Sabah.