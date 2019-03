NI: шведские эксперты поспешили с разоблачениями С-400

С заключением экспертов Шведского агентства оборонных исследований о том, что потенциал российских ракетных систем в Балтийском регионе значительно переоценивают, можно согласиться лишь частично, полагает The National Interest. Чтобы полностью вывести из строя радары перехвата С-400, может потребоваться больше ракет, чем говорится в шведском докладе, а при наличии систем прикрытия «Тор» сделать это будет ещё сложнее, отмечается в статье.

В марте 2019 года Шведское агентство оборонных исследований опубликовало статью, в которой утверждается, что «хвалёный российский потенциал преграждения доступа и блокирования зоны (A2/AD) в Балтийском регионе на самом деле является переоценённым», и приводятся соответствующие аргументы технического и доктринального характера, пишет The National Interest. По мнению шведских экспертов, потенциал российских ракетных систем дальнего действия «зачастую переоценивается» как в СМИ, так и в среде профессионалов. Однако если внимательно проанализировать их заключение, то возникают некоторые вопросы, отмечается в статье.



В частности, одна из знаковых систем, на анализе которых построено заключение Шведского агентства оборонных исследований, — это российские зенитные ракетные системы большой дальности С-400. Как полагают шведские эксперты, многие аналитики «переоценивают» угрозу, которая исходит от С-400, потому что «принимают за чистую монету» заявления о дальности действия этих комплексов (в частности, о том, что дальность ракет 40Н6 составляет 400 км), а также «преувеличивают» способность С-400 перехватывать ракеты противника, призванные уничтожить эти комплексы, поясняет The National Interest.



Чтобы радиус действия комплекса С-400 против крупного самолёта действительно составил 400 км, он должен обладать способностью «видеть поверх радиогоризонта», который создаёт кривизна земной поверхности. Однако у этой проблемы есть несколько решений, включая применение систем загоризонтной радиолокации или систем СЕС (иначе говоря, «коллективная обороноспособность»). В рамках такого сценария подразумевается использование данных, передаваемых с самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, для наведения ракет класса «земля — воздух» на цель, говорится в статье.



Аналитики также утверждают, что существующие загоризонтные радары не могут эффективно наводить ракеты на цель, ссылаясь на одно шведское исследование, посвящённое загоризонтным радарам, и статью от 2016 года, в которой говорится, что «низкочастотные радары раннего обнаружения могут устанавливать точное положение цели на расстоянии около 3 километров» — а этого недостаточно, чтобы наводить ракеты на цель. Но можно выпустить ракеты 40Н6, ориентируясь на приблизительную траекторию движения цели, которую определяют загоризонтные радары, а затем положиться на активную радиолокационную головку самонаведения самой ракеты, радиус действия которой составляет примерно 30 км и которая должна будет привести ракету к цели.



Шведские эксперты и сами признают такую возможность, хотя отмечают, что точность таких ударов будет низкой. Однако в зависимости от кинематических характеристик и возможностей головки самонаводящейся ракеты С-400, эти российские комплексы в действительности «могут стать серьёзной угрозой для крупных самолётов», предупреждает The National Interest. Кроме того, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения обеспечивает более точными данными о траектории движения целей. При этом на вооружении у России сейчас имеется более 20 самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50М, которые способны обнаруживать самолёты на расстоянии до 800 км — что гораздо больше радиуса действия С-400, отмечается в статье.



Основная задача здесь заключается в обеспечении обмена данными: самолёту необходимо отправлять данные комплексам С-400, которые затем будут использовать эти данные для нанесения удара по цели на большом расстоянии. Пока Россия публично не заявляла и не демонстрировала подобные средства, поясняет автор. Эксперты из Шведского агентства оборонных исследований утверждают, что приобрести их «чрезвычайно трудно». Однако известно, что в период холодной войны советские перехватчики МиГ-31 обладали подобным потенциалом, хотя обмен данными мог происходить только в воздухе. Они могли передавать данные для наведения ракет от одного МиГа другому, а также данные о ведении целей на наземные станции, хотя точные подробности этого неизвестны. Это доказывает, что в случае необходимости Россия может довольно быстро разработать свои системы СЕС, даже если обмен данными «воздух — земля» может вызвать серьёзные затруднения, подчёркивает The National Interest.



По мнению автора, шведские эксперты также преувеличили то, с какой лёгкостью можно вывести из строя С-400. Они утверждают, что комплекс С-400 способен вести от 16 до 64 целей, прежде чем ему потребуется перезарядка (всё зависит от количества ракет средней и большой дальности, которыми он был заряжен изначально), и что массированный удар с применением десятков высокоточных ракет класса «воздух — земля» и маскировочных объектов успешно выведет из строя радар перехвата С-400. Однако «десятки» — это весьма приблизительная цифра, отмечает The National Interest.



Кроме того, шведские аналитики упускают из виду присутствие ракет объектовой ПВО вблизи С-400, а также способность российских комплексов распознавать маскировочные объекты, говорится в статье. Хотя в начале своего заключения эксперты из Шведского агентства оборонных исследований и признают, что батальоны С-400 зачастую развёртываются вместе с самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», однако они отвергают эффективность этих систем, ссылаясь на то, что израильтяне «с лёгкостью выводили их из строя» в ходе своих атак в Сирии. Но в Сирии «Панцири» действовали в одиночку, опираясь в процессе обнаружения целей только на собственные поисковые радары, поясняет автор. Действуя в качестве прикрытия для С-400, «Панцири» смогут получать данные о целях от гораздо более мощных поисковых радаров С-400. И хотя им все равно придётся пользоваться собственными радарами для прицеливания, однако в таких условиях «Панцири» могут оказаться гораздо более эффективными в борьбе против западного высокоточного оружия, нежели в Сирии, предупреждает The National Interest.



Россия также ведёт разработку новых, менее крупных ракет для «Панцирей». И в будущем они, по всей вероятности, смогут наносить ещё больше ударов по целям без перезарядки и демонстрировать большую эффективность перед лицом массированных ударов, отмечается в статье. Кроме того, проанализировав сирийский опыт, российские войска могут развернуть для поддержки «Панцирей» более эффективные системы прикрытия «Тор», которые сейчас также находятся в Калининграде. С-400 тоже обладает способностью опознавать разъединённые цели, хотя данных об этом крайне мало, напоминает автор — то есть эти комплексы способны распознавать ложные маскировочные объекты и не тратить снаряды на них. Таким образом, чтобы полностью вывести из строя радар перехвата С-400, может потребоваться значительно больше ракет, чем говорится в заключении шведских экспертов, полагает The National Interest.



В целом шведские эксперты провели качественный анализ и продемонстрировали, что «российский пузырь A2/AD вовсе не такой большой, как многие считают», говорится в статье. Однако, возможно, они всё же немного недооценивают комплексы С-400, заключает автор. По его мнению, при оценке потенциалов необходимо обязательно учитывать и тот факт, что в распоряжении России уже несколько десятилетий есть целый ряд средств СЕС. Кроме того, нельзя не признать, что российский «Тор» — это довольно мощная система прикрытия, которая способна усилить возможности других боевых систем, пишет The National Interest.