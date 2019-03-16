Hürriyet: Эрдоган заявил, что Турция не пойдёт на попятную в вопросе закупки российских С-400

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GT: резко увеличив военный бюджет, Трамп намерен сыграть в игру сверхдержав с Россией и Китаем Global Times
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CNN: премьер Новой Зеландии назвала атаки на мечети попыткой подорвать ценности её страны CNN
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WP: польское издание поделилось скандальной инструкцией — «как распознать еврея» Wirtualna Polska
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American Thinker: в случае войны с «красными» США рискуют «получить по рогам» American Thinker
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CNN: после выхода из ДРСМД Пентагон начал разработку запрещённых ракет CNN
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Обозреватель NYT: если бы у Сталина был смартфон — цифровые технологии открывают диктаторам новые возможности New York Times
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Лiга.net: Илон Маск рассказал о ведущей роли Украины в советской космонавтике Лiга.net
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Кандидат в президенты Украины заявил о необходимости «рубить руки» коррупционерам
Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что победить коррупцию в стране можно будет лишь тогда, когда глава страны будет «рубить руки своему окружению», если оно будет даже лишь заподозрено во взяточничестве.
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В компании «Силовые машины» оценили введённые Канадой санкции
Российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины» прокомментировала санкции, введённые против неё Канадой.
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Гройсман исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что средства, присуждённые Стокгольмским арбитражем после победы «Нафтогаза» в споре с «Газпромом», не поступили в украинский бюджет, поэтому и руководство компании не получило своих премий.
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В МИД Франции призвали Британию объяснить перенос сроков брексита
Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что британской стороне необходимо аргументированно объяснить перенос сроков выхода королевства из ЕС.
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Подросток пострадал в результате падения с шестого этажа детской больницы в Москве
В результате падения с шестого этажа столичной Филатовской детской клинической больницы пострадала 16-летняя девушка. Об информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
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Трамп заявил о готовности США помочь Новой Зеландии после теракта
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн заявил, что американская сторона готова оказать помощь Веллингтону после произошедшего в мечетях города Крайстчерч теракта.
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СМИ: Пакьяо проведёт следующий бой 29 июня
Филиппинский экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях, а ныне обладатель пояса WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо может вернуться на ринг 29 июня.
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Пентагон подтвердил планы испытания запрещённой ДРСМД ракеты
США приступили к производству компонентов для испытания прототипов неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены Договором РСМД.
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Самодурова: не думаю о статусе лидера сборной
Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова накануне отлёта на чемпионат мира в Японии рассказала о настрое на турнир.
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Эксперт прокомментировал исследование о любимых россиянами цветах автомобилей
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал исследование о любимых россиянами цветах машин.
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В Национальном союзе производителей молока оценили сообщения о разработке нового ГОСТа
Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что в России создают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции.
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В Минобороны прокомментировали пролёт бомбардировщика США над Балтикой
В Министерстве обороны России прокомментировали пролёт стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил США B-52 в районе Балтийского моря.
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Эксперт прокомментировал конфликт Аленичева с руководством «Енисея»
Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение, что главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев имеет поддержку властей Красноярского края, раз его до сих пор не сняли с должности.
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Трамп наложил вето на резолюцию об отмене ЧП на границе с Мексикой
Американский лидер Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, отменяющую его указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
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СМИ: Роналду могут дисквалифицировать за неприличный жест
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может получить несколько матчей дисквалификации за неприличный жест во время ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Ганн поблагодарил Disney за решение восстановить его в должности
Американский режиссёр Джеймс Ганн в своём Twitter поблагодарил Walt Disney Studios за то, что руководство киностудии приняло решение разрешить ему продолжить работу над третьей частью фильма «Стражи Галактики».
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На Украине отказались от видеонаблюдения на президентских выборах
Видеонаблюдения на избирательных участках во время президентских выборов на Украине не будет, заявил зампред ЦИК Украины Евгений Радченко.
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ФИФА заработала на ЧМ в России более $5 млрд
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала финансовый отчёт за 2015—2018 годы, в котором указала доход от проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
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СМИ: Джеймс Ганн вернулся в Disney
Американский режиссёр Джеймс Ганн, уволенный летом 2018 года из киностудии Walt Disney Studios после некорректных высказываний о педофилии и СПИДе, вновь принят на работу в компанию, передаёт The Hollywood Reporter со ссылкой на информированные источники.
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В Москве планируют отреставрировать западный корпус Северного страхового общества
В столице собираются отреставрировать западный корпус Северного страхового общества, сообщает «Вечерняя Москва».
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СМИ: Европейские клубы намерены бойкотировать клубный чемпионат мира после смены формата
Ведущие европейские футбольные клубы намерены игнорировать клубный чемпионат мира после того, как решением Совета ФИФА количество участников турнира было расширено до 24.
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Спасатели предупредили о ветре до 15 м/с в Петербурге
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по городу.
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МИД России отреагировал на «очередную порцию санкций» США и Канады
США и Канада в последние годы под надуманным предлогом вводят санкции против российских граждан и организаций, заявили в МИД России, комментируя новые санкции, введённые против российской стороны Оттавой и Вашингтоном.
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В Минфине США отказались комментировать иск Дерипаски
В Министерстве финансов Соединённых Штатов отказались комментировать иск, выдвинутый против американского ведомства российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
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«Динамо» сравняло счёт в серии с ЦСКА в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ
Московское «Динамо» в овертайме сумело сломить сопротивление ЦСКА и сравнять счёт в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Директор Музея имени Андрея Рублёва прокомментировал сообщение о пожаре на складе
Директор Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва Михаил Миндлин в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о пожаре на складе.
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В ЮВО стартовали учения военнослужащих разведывательных подразделений
В Южном военном округе стартовали учения военнослужащих разведывательных подразделений, сообщает «ПолитЭксперт».
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В Госдуме прокомментировали санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал введённые Евросоюзом санкции в отношении восьми человек в связи с событиями в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
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Спасатели провели почти 150 тысяч разъяснительных бесед в Подмосковье с начала года
Спасатели и добровольцы провели почти 150 тыс. разъяснительных бесед с населением в Московской области с начала года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Дмитрия Пестова. Жителям региона рассказали о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
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СКА удвоил преимущество в серии с «Локомотивом»
Игроки СКА второй раз подряд сумели одержать победу над «Локомотивом» в рамках серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в домашнем матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА упустили победу над греческим «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата Евролиги, победный бросок — на счету Ника Калатеса.
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МИД Британии назвал новые санкции Запада «сигналом России»
Глава МИД Британии Джереми Хант в опубликованном заявлении назвал новые санкции против России «недвусмысленным сигналом».
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В результате ДТП с участием маршрутки в Саратове пострадали восемь человек
Начальник пресс-службы Минздрава Саратовской области Александр Колоколов в беседе с РИА Новости рассказал, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки в регионе пострадали восемь человек.
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Косачёв: имею честь находиться в канадских санкционных списках
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал введение Канадой санкций против России и её граждан.
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Гособвинение просит для отца полковника Захарченко пять лет колонии
Гособвинение просит приговорить к пяти годам колонии общего режима отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора, который обвиняется в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».
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«Анжи» проиграл «Крыльям Советов» в 20-м туре РПЛ
«Крылья Советов» сумели одержать гостевую победу над «Анжи» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Эксперт оценил нежелание США отказываться от права на превентивный удар
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News прокомментировал заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джозефа Данфорда о том, что Соединённые Штаты не должны отказываться от права нанесения превентивного ядерного удара по возможному противнику.
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Спасатели предупредили о риске схода лавин в горах Крыма
Крымские спасатели предупредили о риске схода лавин в горах региона, сообщает сайт kp.ru.
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Смолов жалеет о решении вернуться из «Фейеноорда» в «Динамо»
Нападающий «Локомотива» вспомнил начальные этапы своей карьеры и заявил, что жалеет о решении покинуть «Фейеноорд» в сезоне-2010/11.
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В Совфеде оценили заявление глав МИД ФРГ, Швеции и Нидерландов о будущем ДРСМД
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление глав МИД ФРГ, Швеции и Нидерландов по будущему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Эксперт прокомментировал новые санкции США и Канады против России
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал решение Канады и США ввести санкции в отношении России.
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В Госдуме оценили решение США ввести ограничения против представителей МУС
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» оценил решение США ввести визовые ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).
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СМИ: Касильяс останется в «Порту» на сезон-2019/20
По информации прессы, вратарь «Порту» Икер Касильяс воспользуется соответствующим пунктом в своём контракте и останется в составе своей нынешней команды ещё на год.
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American Airlines временно прекратила полёты в Венесуэлу
Американская авиакомпания American Airlines сообщила о временном прекращении полётов в венесуэльские города Каракас и Маракайбо.
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В Кемеровской области завели дело по факту травмирования ребёнка в результате падения наледи
В Кемеровской области завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка в результате падения наледи, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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В Госдуме отреагировали на введённые ЕС санкции из-за инцидента в Керченском проливе
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с газетой «Известия» отреагировал на введённые Евросоюзом санкции в отношении восьми человек в связи с событиями в Керченском проливе.
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Роскомнадзор пресёк незаконную продажу более 14 тысяч сим-карт в феврале
Роскомнадзор совместно с Министерством внутренних дел провёл 163 мероприятия по пресечению незаконной продажи более 14 тыс. сим-карт в феврале. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на РКН.
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Морская авиация ЧФ провела совместное учение с фрегатом «Адмирал Макаров»
Морская авиация Черноморского флота провела совместное учение с фрегатом «Адмирал Макаров», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
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В Росгвардии прокомментировали санкции Канады против Золотова
Внесение в санкционный список Канады главы Росгвардии Виктора Золотова не скажется на деятельности ведомства, в том числе международной, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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КХЛ заняла второе место в Европе по средней посещаемости
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала рейтинг посещаемости среди европейских клубов и турниров.