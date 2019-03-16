Hürriyet Daily News Оригинал

Hürriyet: Эрдоган заявил, что Турция не пойдёт на попятную в вопросе закупки российских С-400

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена отказываться от своих планов по закупке российских С-400, пишет Hürriyet Daily News. «Мы закончили с этим делом, и для нас не может быть речи о том, чтобы делать шаг назад», — подчеркнул он.
Hürriyet: Эрдоган заявил, что Турция не пойдёт на попятную в вопросе закупки российских С-400
Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не пойдёт на попятную в вопросе закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Hürriyet Daily News.
 
«Мы закончили с этим делом. Для нас не может быть речи о том, чтобы делать шаг назад», — подчеркнул Эрдоган в интервью одному из телеканалов.
 
Он также сообщил, что Россия осуществит поставку комплексов уже в июле. Президент Турции при этом добавил, что Анкара также готова рассмотреть предложения со стороны США по продаже ЗРК Patriot.
 
Американские официальные лица, как напоминает издание, ранее дали понять, что турецкой стороне следует закупать американские, а не российские зенитно-ракетные комплексы, подчеркнув при этом, что ЗРК С-400 несовместим с системами НАТО.
 
Однако в Анкаре заявили о том, что они не станут отказываться от этого соглашения с Москвой, даже если речь пойдёт о покупке комплексов Patriot. Турецкие официальные лица при этом жалуются, что до сих пор их союзники так и не изъявили желания продать Турции системы противоракетной обороны.
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источник
Hürriyet Daily News Турция Европа
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