The Times: Эрдоган пообещал отправить врагов Турции домой в гробах

Президент Турции Эрдоган заявил, что враги Турции погибнут, как участники Галлиполийского сражения, и отправятся домой в гробах. Как пишет The Times, таким образом он воспользовался терактом в Новой Зеландии для разжигания антизападных националистических настроений в преддверии выборов в местные органы власти.
Президента Турции Эрдогана обвинили в том, что он воспользовался терактом в Новой Зеландии для разжигания антизападных националистических настроений среди своих сторонников в преддверии выборов в местные органы власти. Как пишет The Times, выступая вчера на памятном мероприятии в честь Галлиполийского сражения, Эрдоган сказал: «Своими посланиями из Новой Зеландии они испытывают нас, находясь на расстоянии 16,5 тысячи километров. Ваши деды пришли к нам, и некоторые из них вернулись в гробах. Если и вы придёте, подобно вашим дедам, то будьте уверены: вы погибнете, как и они».
Эрдоган также высказал предположение, что сторонник превосходства белой расы, расстрелявший 50 человек в двух мечетях Крайстчёрча, был участником международного заговора против ислама и Турции. 28-летний австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в этих убийствах, в 2016 году дважды побывал в Турции, проведя там более 40 дней.
«Это не нападение одиночки, это было организовано. Враги мусульман показали, что они по-прежнему ненавидят нас», — заявил Эрдоган.
Министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Питерс сказал, что он обеспокоен по поводу этих заявлений Эрдогана. Он подчеркнул: «Комментарии Эрдоганаставят под угрозу будущее и безопасность нашего народа и являются абсолютно несправедливыми».
Премьер-министр Австралии заявил, что потребует объяснений от турецкого посла.
«Я считаю это высказывание очень оскорбительным, безусловно, и сегодня я вызову турецкого посла на встречу для обсуждения этих вопросов», — сказал Скотт Моррисон.
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