Euronews: центры европейских городов беднеют и деградируют из-за проблем с экономикой

Из-за экономических проблем в Европе городские центры начали стремительно беднеть, происходила деградация среды обитания, а внимание людей переключилось на крупные торговые центры на окраинах. В результате центры многих европейских городов пустеют, а расположенные там кафе и магазины теряют клиентуру и разоряются. Эту проблему даже пришлось обсуждать на уровне Еврокомисии, передаёт Euronews.

Во многих европейских городах опустели центры. Типичный пример — бельгийский Нивелль, расположенный между Брюсселем и Шарлеруа. Старинный и живописный, он почти лишён прохожих и туристов. Президент Европейской ассоциации городского управления рассказывает о том, кто в этом веке покидает главные площади и улицы.

ЖАН-ЛЮК КАЛОНЖЕ, глава Европейской ассоциации горуправления: Первые жертвы — это независимые торговцы и предприниматели, которым вздули плату за аренду помещений в престижных районах. Затем стали разоряться владельцы зданий. В итоге пострадало всё общество. Городские центры стремительно беднели, в них с окраин перебиралось малообеспеченное население, происходила деградация среды обитания.

В упадке городских центров виновны центры торговые, расположенные в предместьях. Один из них расположен в пяти минутах езды — и в шаговой доступности от ратуши Нивелля. Ежегодно туда приходят за покупками и услугами до пяти миллионов человек, которых ещё можно вернуть в традиционные лавки.

ЖАН-ЛЮК КАЛОНЖЕ: Мы видим, что в городской черте появляется новое поколение коммерсантов, которые не хотят выходить на массовый рынок. Это современные ремесленники, торговцы продуктами питания, рыбой, фруктами, овощами, пекари. У них продукция качественная, рассчитанная на изысканный, часто индивидуальный вкус. Кроме того, городской бизнес интенсивно осваивает цифровые технологии. Эти предприниматели не только приглашают клиентов делать заказы через интернет и совершенствуют свои сайты — прежде чем открыть физический магазин, они «строят» его деятельность в интернете.

А пока уличные кафе теряют свою клиентуру. Угощения, развлечения, бытовые услуги разнообразнее и дешевле в торговых центрах. Глава Федерации производителей одежды надеется, что её снова будут продавать в уличных бутиках.

БЕРНАР МАРВАН, глава Федерации производителей одежды: Это бы решило социальные проблемы, создавая рабочие места для нашей экономики. Поощрение предпринимательства помогло бы решить проблемы безработицы в городских центрах, которые очень нужны обществу! Нужно развернуть на эту тему дискуссию между потребителями и коммерсантами, тогда польза будет максимальной.

В среду Еврокомиссия решала, как оживить урбанистический пейзаж, как вернуть людей в городские центры.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2019 года.