Spiegel: «трагический» курс Италии грозит ЕС кризисом хуже греческого

Вместо того чтобы всерьёз взяться за развитие собственной экономики, новое правительство в Риме предпочитает раздувать конфликт с Брюсселем, это «трагический номер с огромным потенциалом для катастрофы», пишет немецкий журнал Der Spiegel. Если ЕС не придёт к соглашению с популистскими властями Италии, Европа получит финансовый и политический кризис намного хуже греческого.

Конфликт между популистским правительством в Риме и партнёрами Италии по Евросоюзу продолжает обостряться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

При этом итальянцы сейчас, в действительности, ничего не могут сделать со скопившимся государственным долгом, подчёркивает автор статьи Хенрик Мюллер. Понятно, что в Риме устали сокращать расходы после десятилетий экономии, однако действия нынешних популистов из правительства — «трагический номер с огромным потенциалом для катастрофы».

Италия имеет возможность представить перед Еврокомиссией переработанные планы по бюджету во вторник, но правительство в Риме до сих пор не проявило никакой готовности к компромиссу. Если достичь соглашения не удастся, Италии грозит штраф в размере €3,5 млрд. Если же Рим уклонится от выплаты штрафа, для Европы это будет означать политический и финансовый кризис, по сравнению с которым ситуация с Грецией в 2015 году покажется ерундой, считает немецкий журналист.

Как напоминает издание, государственные долги Италии копятся с 70-80-х годов прошлого века. С 90-х годов Италия придерживалась сдержанного курса в финансовой политике, благодаря чему ей удалось годами поддерживать государственную задолженность на стабильном уровне и даже снизить её в соотношении с производительностью экономики. Более чем два с половиной десятилетия государство тратит меньше, чем получает прибыли. К сожалению, во времена финансового кризиса этого оказалось недостаточно, отмечает Der Spiegel.

После значительной рецессии в 2008-2009 годах итальянский долг вырос до угрожающих масштабов. Сейчас он составляет 133% ВВП, что соответствует €2,3 трлн. По всему миру найдётся крайне мало стран с настолько высоким госдолгом, подчёркивает немецкий журнал.

По версии издания, проблемы Италии вызваны не столько высокими расходами, сколько слишком незначительным ростом экономики. Спроса при этом хватает, и подогревать его нет необходимости. Страна страдает от огромного дефицита предложения: производительные мощности в последние годы перестали расти и, напротив, начали падать. Ни в одном другом из западных государств не наблюдается такого структурно слабого экономического развития, идущей на спад производительности и сокращающейся занятости населения, подчёркивается в статье.

Многие показатели Италии приближаются, скорее, к восточноевропейским странам, чем к западным государствам, таким как Франция или Германия. Производительность экономики находится ниже уровня 2000 года. На исследования и развитие страна выделяет лишь 1,3% ВВП. Прямых инвестиций из-за рубежа сейчас практически не осталось.

Особую тревогу внушает низкая и продолжающая сокращаться занятость населения: работа есть только у 65% граждан в возрасте от 15 до 64 лет. В других европейских странах этот показатель превышает 70%, в Германии даже приближается к 80%. Из-за отсутствия привлекательных рабочих мест дееспособное население уезжает из страны. В особенности это касается лиц, получивших высшее образование.

Опасность представляет также большое число людей настолько бедных, что они сталкиваются с трудностями при оплате жилья или отопления, продолжает Хенрик Мюллер. Свыше 10% населения живут за чертой бедности — подобная ситуация сопоставима лишь с самыми бедными странами Восточной Европы.

Как подчёркивает Der Spiegel, у Италии есть только один шанс встать на ноги: она должна преодолеть затянувшийся застой в экономике и одновременно каким-то образом обеспечить стабильность государственных финансов. Поэтому страна не может понижать налоги и пенсионный возраст, однако именно это намерено сделать новое правительство.

С точки зрения автора статьи, совершенно очевидно, что непосредственный вред росту экономики Италии наносит курс римского правительства на ссору с Брюсселем. Риск банкротства и возможность выхода из ЕС подстёгивают процентные ставки в Италии. Это плохо как для государства, так и для его предприятий. Обеспечивать необходимые для роста экономики инвестиции становится всё сложнее, один кризис подпитывает другой.

Еврозона не может помочь Риму при его нынешней позиции и оказать поддержку правительству, которое так активно выступает против правил ЕС. Всё было бы иначе, если бы Рим действительно следовал стратегии, направленной на достижение экономического роста и провёл необходимые реформы в своём банковском секторе, системе образования и других областях. В этом случае фонды ЕС могли бы помочь Италии. Но для этого Рим должен отказаться от своего конфронтационного курса с Брюсселем, подчёркивает немецкий журнал.

Однако, по мнению автора, правительство в Риме и особенно лидер партии «Лига» Маттео Сальвини больше заинтересован в громких заявлениях на публику, чем в реальном улучшении положения Италии и её граждан. Инсценировать конфликт с Брюсселем, по-видимому, эффективнее, чем следовать основательной программе, рассчитанной на долгосрочную перспективу, — хотя такое решение и представляет собой «трагический номер», заключает Der Spiegel.