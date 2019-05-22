Guardian: последняя попытка Мэй протолкнуть свой вариант брексита через парламент провалилась

Тереза Мэй так и не смогла заручиться поддержкой парламентариев для своего варианта брексита, констатирует The Guardian. Как сообщает газета, премьер-министр предложила депутатам палаты общин в обмен на голоса за её план выхода из Евросоюза целый ряд уступок, включая право провести голосование о новом референдуме, однако не только не смогла этим привлечь противников брексита, но и оттолкнула от себя своих соратников, которые ранее её поддерживали.

«Последняя попытка» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй собрать парламентское большинство в поддержку её варианта брексита потерпела крах: её новый план выхода из Евросоюза вызвал отторжение у парламентариев всех взглядов и фракций, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, госпожа Мэй, выступая в штаб-квартире консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers в Лондоне, изложила ряд обещаний, включённых в 100-страничный законопроект о выходе из ЕС, который будет опубликован на этой неделе.

В числе прочего премьер-министр пообещала, что в случае одобрения парламентом её плана она даст парламентариям возможность проголосовать по вопросу проведения повторного референдума о брексите, говорится в материале. В своей речи Мэй подчеркнула, что не считает повторение референдума правильным решением, однако понимает, что многие члены палаты общин искренне убеждены в его необходимости.

Как предполагает обозреватель The Guardian, предложение Мэй было попыткой привлечь для её варианта брексита поддержку противников брексита, однако она оказалась неудачной: на сторону премьер-министра не перешёл ни один из членов палаты общин, ранее выступавших против её плана.

Более того, чрезмерная щедрость премьер-министра в отношении политических противников оттолкнула от неё соратников: более 20 членов Консервативной партии, поддержавших предыдущий вариант брексита от премьер-министра, заявили, что не могут поддержать новый законопроект. Что же касается сторонников нового референдума, большинство из них объявили о том, что простого обещания Мэй им будет недостаточно, подчёркивается в статье.

По данным The Guardian, премьер-министр также пообещала в рамках своего плана дать парламентариям возможность провести голосование по поводу альтернативных предложений о будущем таможенном режиме с Евросоюзом. Кроме того, Мэй обязалась внести законопроект о поддержании трудовых прав в Великобритании на том же уровне, что и в ЕС, и гарантировать, что после выхода из блока в стране не ухудшится ситуация с защитой окружающей среды, перечисляет автор статьи.