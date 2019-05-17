Times: сторонники брексита хотят, чтобы Британия вышла и из Евровидения

Опрос общественного мнения показал, что некоторые британцы, особенно противники ЕС, не хотят, чтобы их страна продолжала участвовать в Евровидении. По их мнению, в первую очередь на результат конкурса влияет не талант участников, а политика, пишет The Times.
Завтра в Тель-Авиве пройдёт финал Евровидения-2019. Но некоторые жители Великобритании настолько разочарованы политически мотивированным голосованием на музыкальном конкурсе, что хотят его покинуть, пишет The Times.
Аналитическая компания YouGov cпросила у 1693 британцев, как бы они проголосовали на референдуме об участии в Евровидении. Среди респондентов, имевших мнение по этому вопросу, 52% выступили за выход из песенного конкурса, а 48% — против.
Примечательно, что 71% респондентов, которые поддержали уход из Евровидения, оказались сторонниками брексита. Противники выхода Соединённого Королевства из ЕС, напротив, — бóльшие фанаты музыкального конкурса: 64% из них выразили желание остаться.
Согласно исследованию, высокий уровень скептицизма британцев в отношении Евровидения вызван недовольством, что страны-участницы ставят более высокий балл своим соседям или региональным союзникам. 31% опрошенных в Британии считают голосование на конкурсе сугубо политическим, а в Германии такого мнения придерживаются лишь 8%.
В этом году Соединённое Королевство на Евровидении будет представлять Майкл Райс с композицией Bigger than us. Последний раз британцам удавалось одержать победу на конкурсе более 20 лет назад, отмечает The Times.
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