El Periódico назвала Лазарева одним из претендентов на победу в «Евровидении-2019»

За два месяца до проведения «Евровидения-2019» El Periódico обнародовало свой список претендентов на попадание в первую десятку песенного конкурса. При этом, несмотря на то, что его песня не вызвала ожидаемого интереса, россиянин Сергей Лазарев назван одним из наиболее серьёзных претендентов на победу в конкурсе.

Испанская газета El Periódico начала обратный отсчёт до старта европейского песенного конкурса «Евровидения» и решила рассмотреть шансы участников из разных стран на победу в 2019 году. Так, в конце прошлой недели стали известны все композиции, которые будут представлены исполнителями в мае этого года в Тель-Авиве.



По традиции в преддверие конкурса букмекерские конторы уже открыли свои двери для желающих сделать ставку в пользу одного из 41 участника.



Издание отмечает, что, несмотря на то, что ежегодно конкурс преподносит немало сюрпризов и почти невозможно точно определить победителя за несколько месяцев до его проведения, ряд стран, чьи шансы на победу выше, чем у остальных.



В этом году El Periódico выделило десять стран, которые, по мнению издания, претендуют на первое место в соревновании.



Так, основным претендентом на победу называется 24-летний Дункан Лоуренс с песней «Arcade», в написании которой принимал сам исполнитель из Голландии. Он с успехом преодолел внутренний отбор, будучи известным по голландскому шоу «Голос», где его ставили в один ряд с такими известными на весь мир исполнителями, как Coldplay и Адель.



Традиционно, на вершине списка потенциальных победителей располагается Швеция. Кроме того, в последние пять лет страна ни разу не покидала десятку лидеров, а в 2012 и 2015 годах шведским исполнителям удавалось побеждать в конкурсе. В этом году песне «Too late for love» в исполнении Джона Людвика с церковным хором также пророчат высокую позицию.



В свою очередь, Россия оказалась в списке основных претендентов на успех в конкурсе сразу после объявления о возвращении на «Евровидение» Сергея Лазарева, который стал третьим в 2016 году. По мнению издания, с песней «Scream» страна намерена реабилитироваться на конкурсе после провалов последних двух лет. Так, в 2017 году россиянку Юлию Самойлову не пустили для выступления на Украину, а в 2018 году она не сумела пройти в финал соревнования. И хотя сама песня не произвела ожидаемого эффекта, предполагается, что постановка на сцене даст стране весомое преимущество.



Наиболее неожиданным претендентом на попадание в первую десятку El Periódico называет Швейцарию, которую на конкурсе представит певец Лука Хенни с танцевальной композицией с латинскими мотивами «She got me». Стране не удавалось выйти в финал соревнования с 2014 года, а в 2011 году она оказалась на последней строчке, несмотря на то, что именно швейцарской исполнительнице букмекерские конторы пророчили успех.



При этом сильную конкуренцию, как ожидает El Periódico, могут составить Элени Фурейра от Кипра, занявшая в 2018 году второе место, итальянский исполнитель Махмуд, чей клип на песню «Soldi» посмотрели уже более 48 млн человек. Букмекеры также высоко оценивают шансы исландской сатирической группы Хатари, а также португальского певца Конора Осириса, гречанки Катерины Дуски.



Вместе с тем издание отдельно отмечает испанского исполнителя Мики Нуньеса, который, согласно данным букмекерских контор, закрывает двадцатку лучших исполнителей. Однако El Periódico полагает, что другой такой же «оживлённой» песни в конкурсе нет. А ставка на «естественность» делает из испанца настоящую «тёмную лошадку».