El Periódico: Лазарев представил песню для Евровидения-2019 от всемирно известного автора

21:26 «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 30-го тура АПЛ Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

21:26 В Эфиопии 11 марта объявлено днём траура Власти Эфиопии объявили 11 марта днём траура в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали 157 человек.

21:23 Сенатор США рассказал о несуществующей «немецкой плотине» в Венесуэле Американский сенатор Марко Рубио заявил, что причиной отключения электричества в Венесуэле стал взрыв трансформатора на несуществующей «немецкой плотине» (German Dam). Позднее конгрессмена проинформировали, что Герман Дам — это имя журналиста, сообщившего об аварии.

21:08 Украинский биатлонист Пидручный рассказал о своём отношении к Логинову, отбывшему дисквалификацию за допинг Украинец Дмитрий Пидручный после своей победы в пасьюте на чемпионате мира по биатлону ответил на вопрос о своём отношении к россиянину Александру Логинову, который ранее отбывал дисквалификацию за допинг.

21:05 Гуаидо попросит объявить в Венесуэле режим ЧП Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, попросит власти объявить в стране чрезвычайное положение.

21:03 В Чувашии проводят проверку по факту частичного обрушения школы Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения двухэтажной школы, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

21:03 Имя Вылегжанина присвоят лыжному центру в Удмуртии Имя Максима Вылегжанина присвоят будущему региональному центру по лыжным гонкам в Шаркане, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

21:01 Эксперты назвали самый популярный пикап в России В собственности жителей России находится около 267 тыс. пикапов, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

20:58 Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ethiopian Airlines.

20:57 Гол Джикии принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в московском дерби РПЛ Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:55 Бё заявил, что зол на себя за упущенную победу в пасьюте на ЧМ Норвежец Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

20:53 Виктор Сухоруков оценил инициативу Барецкого снять фильм «Брат 3» Российский актёр Виктор Сухоруков раскритиковал идею шоумена Станислава Барецкого создать фильм «Брат 3». Артист также опроверг сообщения о том, что с ним велись переговоры об участии в картине.

20:50 Золото Пидручного стало первым в истории мужской сборной Украины по биатлону на ЧМ Дмитрий Пидручный стал первым в истории украинским биатлонистом, завоевавшим золотую медаль на чемпионате мира.

20:45 Боярский назвал позором пропущенный мяч «Зенита» от «Уфы» Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу петербургского клуба над «Уфой» в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:39 В одном из регионов Германии из-за урагана остановлены поезда В немецком регионе Северный Рейн — Вестфалия из-за штормового циклона «Эберхард» остановлено железнодорожное сообщение. Об этом пишет Der Spiegel.

20:33 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около японского острова Хонсю Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на восточном побережье японского острова Хонсю. Об этом сообщили в Геологической службе США.

20:32 «Валенсия» с Черышевым на последних минутах вырвала победу у «Жироны» в Примере «Валенсия» обыграла «Жирону» в матче 27-го тура испанской Примеры.

20:32 Глава СБР заявил, что Гараничев не будет наказан за лишний штрафной круг на ЧМ Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал инцидент с лишним штрафным кругом, который по ошибке преодолел Евгений Гараничев во время гонки преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

20:16 Фанаты «Динамо» выразили протест во время матча со «Спартаком» из-за неготовности нового стадиона Болельщики московского футбольного клуба «Динамо» устроили акцию протеста во время дерби со «Спартаком» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:16 На борту упавшего в Эфиопии самолёта находились сотрудники ООН На борту упавшего в Эфиопии пассажирского самолёта находились сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли.

20:15 Бё досрочно выиграл общий зачёт КМ по биатлону Норвежец Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2018/19.

20:09 Гараничев о лишнем штрафном круге: конечно, обидно, что так получилось, потому что боролся бы за третье место Россиянин Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

20:00 Хованцев о лишнем штрафном круге Гараничева: сам лишил себя борьбы за бронзу, цирк Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с Евгением Гараничевым, который пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

19:59 В Ульяновской области зафиксировали вспышку кори Вспышка заболеваемости корью зафиксирована в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

19:56 Семак считает, что «Зениту» стоило забить третий мяч «Уфе», чтобы не доводить матч до нервной концовки Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Уфой» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:55 СК возбудил дело в отношении матери брошенной в квартире в Москве девочки Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении москвички, которая бросила свою пятилетнюю дочь в квартире на Ленинградском шоссе. Об этом говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

19:50 Получивший удар от фаната капитан «Астон Виллы» заявил, что это был лучший день в его жизни Капитан футбольного клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш, на которого напал болельщик во время матча 36-го тура Чемпионшипа с «Бирмингемом», поделился эмоциями после игры.

19:42 СМИ: На юге Таиланда взорвалось семь бомб На юге Таиланда в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг взорвалось семь самодельных бомб, ещё семь были обнаружены в тех же провинциях силами безопасности и обезврежены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

19:37 Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на ЧМ по биатлону Россиянин Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на 12,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

19:30 Болельщик атаковал футболиста «Астон Виллы» в матче Чемпионшипа Во время матча 36-го тура английского Чемпионшипа между «Бирмингемом» и «Астон Виллой» на капитана гостей Джека Грилиша напал фанат.

19:28 Сборная России завоевала 16 медалей в восьмой соревновательный день Универсиады-2019 По итогам восьмого соревновательного дня XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске было разыграно 12 комплектов наград.

19:27 Специалисты США планируют помочь расследовать авиакатастрофу в Эфиопии Американские специалисты намерены присоединиться к расследованию крушения пассажирского самолёта в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек.

19:15 Пожар на складе в Москве ликвидирован Спасатели ликвидировали пожар на складе в Москве. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.

19:15 «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Фейеноордом» в 25-м туре Эредивизи Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче 25-го тура Эредивизи.

19:13 Пидручный победил в пасьюте на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый Украинец Дмитрий Пидручный одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

19:10 «Интер» победил СПАЛ в матче Серии А Миланский «Интер» одержал победу над феррарским клубом СПАЛ в матче 27-го тура итальянской Серии А.

19:01 «Челси» в компенсированное время ушёл от проигрыша «Вулверхэмптону» в АПЛ Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

19:01 В Индонезии при сходе поезда с рельсов пострадали не менее 17 человек В Индонезии в муниципалитете Богор сошёл с рельсов пассажирский поезд, в результате чего пострадали не менее 17 человек.

18:49 Женская сборная России по шорт-треку стала второй в эстафете на ЧМ Российские шорт-трекистки завоевали серебряные медали чемпионата мира в болгарской Софии в эстафете на 3000 м.

18:42 Пожар на складе в Москве локализован Спасатели локализовали пожар на складе в Москве. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.

18:37 «Динамо» объявило состав на столичное дерби со «Спартаком» Московское «Динамо» опубликовало стартовый состав на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

18:37 Штайнмайер осудил рост антисемитизма в Германии Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил рост антисемитизма в стране. Об этом, как сообщает Deutsche Welle, он сказал на открытии Недели братства в воскресенье, 10 марта, в Нюрнберге.

18:34 При тушении пожара на складе в Москве задействовали вертолёт Спасатели задействовали вертолёт Ка-32 при тушении пожара на складе на севере Москвы, где в настоящее время уже находится около десяти единиц спасательной техники, сообщает РИА Новости.

18:32 Елистратов завоевал серебро на дистанции 3000 м на ЧМ по шорт-треку Российский шорт-трекист Семён Елистратов занял второе место на дистанции 3000 м на чемпионате мира в болгарской Софии.

18:26 На борту разбившегося в Эфиопии Boeing были граждане 35 стран В авиакомпании Ethiopian Airlines заявили, что в результате крушения самолёта Boeing в Эфиопии погибли граждане 35 государств.

18:24 Передача Дзюбы помогла «Зениту» переиграть «Уфу» в 19-м туре РПЛ Петербургский «Зенит» одержал волевую победу над «Уфой» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:16 В полиции заявили о задержании организаторов беспорядков в Черкассах На Украине сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании двух организаторов беспорядков в Черкассах.

18:15 Кутепов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ с «Динамо» Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с «Динамо», которое состоится в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:06 Мустафина не выступит на ЧЕ по спортивной гимнастике Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина пропустит первенство Европы в польском Щецине.