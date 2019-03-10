El Periódico: Лазарев представил песню для Евровидения-2019 от всемирно известного автора

В сети появился официальный клип певца Сергея Лазарева на песню Scream, с которой он поедет представлять Россию на Евровидении 2019 года, пишет El Periódico. Отмечается, что песню исполнителю написала всемирно известный музыкант Шарон Вон, чьи произведения уже неоднократно приносили победу участникам Евровидения от разных стран.
Российский исполнитель Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на Евровидение 2019 года, сообщает El Periódico.
Так, певец опубликовал клип на песню Scream, благодаря которой в Тель-Авиве в мае этого года намерен повторить успех своего выступления на Евровидении 2016 года, а может, и превзойти результат. Испанское издание напоминает, что в Стокгольме Лазареву удалось стать третьим.
В рамках своего второго выступления на европейском песенном конкурсе исполнитель представит песню, созданную всемирно известному музыкантом Шарон Вон, автором нескольких победных композиций. Так, благодаря выступлениям с песнями авторства Вон на Евровидении 1999 года победу одержала шведская исполнительница Шарлотта Перелли, в 2005 году победительницей конкурса стала участница от Греции Елена Папаризу, а в 2015 году первое место занял швед Монс Сельмерлёв.
El Periódico отмечает, что таким образом Россия стремится вновь попасть в финал соревнования после неудачи исполнительницы Юлии Самойловой на прошлогоднем конкурсе, прошедшем в Лиссабоне. Тогда во втором полуфинале Евровидения Самойлова заняла лишь пятнадцатое место и не прошла в финал конкурса.
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что причиной отключения электричества в Венесуэле стал взрыв трансформатора на несуществующей «немецкой плотине» (German Dam). Позднее конгрессмена проинформировали, что Герман Дам — это имя журналиста, сообщившего об аварии.
Украинец Дмитрий Пидручный после своей победы в пасьюте на чемпионате мира по биатлону ответил на вопрос о своём отношении к россиянину Александру Логинову, который ранее отбывал дисквалификацию за допинг.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал инцидент с лишним штрафным кругом, который по ошибке преодолел Евгений Гараничев во время гонки преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с Евгением Гараничевым, который пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении москвички, которая бросила свою пятилетнюю дочь в квартире на Ленинградском шоссе. Об этом говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
На юге Таиланда в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг взорвалось семь самодельных бомб, ещё семь были обнаружены в тех же провинциях силами безопасности и обезврежены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.