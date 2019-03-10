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El Periódico: Лазарев представил песню для Евровидения-2019 от всемирно известного автора

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В сети появился официальный клип певца Сергея Лазарева на песню Scream, с которой он поедет представлять Россию на Евровидении 2019 года, пишет El Periódico. Отмечается, что песню исполнителю написала всемирно известный музыкант Шарон Вон, чьи произведения уже неоднократно приносили победу участникам Евровидения от разных стран.

Российский исполнитель Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на Евровидение 2019 года, сообщает El Periódico.

Так, певец опубликовал клип на песню Scream, благодаря которой в Тель-Авиве в мае этого года намерен повторить успех своего выступления на Евровидении 2016 года, а может, и превзойти результат. Испанское издание напоминает, что в Стокгольме Лазареву удалось стать третьим.

В рамках своего второго выступления на европейском песенном конкурсе исполнитель представит песню, созданную всемирно известному музыкантом Шарон Вон, автором нескольких победных композиций. Так, благодаря выступлениям с песнями авторства Вон на Евровидении 1999 года победу одержала шведская исполнительница Шарлотта Перелли, в 2005 году победительницей конкурса стала участница от Греции Елена Папаризу, а в 2015 году первое место занял швед Монс Сельмерлёв.

El Periódico отмечает, что таким образом Россия стремится вновь попасть в финал соревнования после неудачи исполнительницы Юлии Самойловой на прошлогоднем конкурсе, прошедшем в Лиссабоне. Тогда во втором полуфинале Евровидения Самойлова заняла лишь пятнадцатое место и не прошла в финал конкурса.

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