Euronews: Мадонна получит миллион от спонсора за выступление на Евровидении

Американская поп-звезда Мадонна выступит в этом году в финале Евровидения в Израиле. Она приедет в Тель-Авив с командой из 160 человек и исполнит в финале конкурса две песни, за которые спонсор в лице израильско-канадского бизнесмена обещает заплатить миллион долларов, передаёт Euronews.

Миллион долларов — такой гонорар получит Мадонна за то, что исполнит в финале Евровидения две песни, одна из которых, как сообщают СМИ, содержит политический подтекст. На международном песенном конкурсе 60-летняя поп-звезда выступит в качестве гостьи.

В Израиль вместе с певицей приедет команда из 160 человек. При этом, как сообщается, гонорар Мадонне выплатят не организаторы конкурса, а израильско-канадский бизнесмен.

Евровидение в Тель-Авив привезла певица Нетта Барзилай. В прошлом году она победила в Лиссабоне с песней Toy, почти на 100 очков обогнав представительницу Кипра. Изначально премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что в 2019-м конкурс пройдёт в Иерусалиме, но в итоге было решено провести Евровидение в Тель-Авиве.

В конце марта появилась информация о том, что конкурс может быть отменён или перенесён в другое место из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Но никаких дальнейших заявлений по этому поводу Европейский вещательный союз не делал.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2019 года.