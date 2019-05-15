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El Periódico: букмекеры назвали фаворита Евровидения-2019

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По данным букмекерских контор, на Евровидении-2019 победит представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, пишет El Periódico. Сергей Лазарев, который на международном песенном конкурсе представит Россию, согласно прогнозам, станет четвёртым после шведского и французского исполнителей.
El Periódico: букмекеры назвали фаворита Евровидения-2019
Reuters

Согласно прогнозам букмекерских контор, больше всего шансов победить на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» у представителя Нидерландов Дункана Лоуренса, который исполнит песню Arcade, сообщает El Periódico.  

Издание отмечает, что с момента выхода песни Лоуренс ни разу не покидал первой строчки в различных букмекерских конторах.
 
Ожидается, что на втором месте окажется представитель Швеции Джон Лундвик, который исполнит композицию Too Late for Love, а третьим станет Билал Ассани из Франции с песней Roi. При этом российский представитель Сергей Лазарев с песней Scream, по данным букмекеров, займёт четвёртое место в конкурсе.
 
Выше всех среди женщин окажется австралийская певица Кейт Миллер-Хайдке, которой букмекеры предрекли шестую строчку.
 
Как пишет El Periódico, меньше всего шансов на победу у представителя Грузии Ото Немсадзе. В случае успеха исполнителя все, кто предрёк победу именно ему, выиграют в 769 раз больше, чем поставили. Тогда как победа Лоуренса умножит каждую ставку на него лишь в 2,5 раза.
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источник
El Periódico Испания Европа
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