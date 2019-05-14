Standard: халтура и перебор — в этом году мир опять не увидит достижений Европы в поп-музыке

У «величественного» и доведённого в техническом плане до совершенства музыкального конкурса «Евровидение» есть один существенный недостаток — «начинка так себе», пишет Der Standard. Большинство песен довольно слабые, многие исполнители в лучшем случае из второй лиги, а с постановкой выступлений — «вообще перебор», отмечает издание.

Из года в год песенный конкурс Европейского вещательного союза «Евровидение» возвращается на телеэкраны. Благодаря аудитории в 200 млн человек он даже стал крупнейшим телевизионным событием в мире, пишет австрийская газета Der Standard.

У «величественного и доведённого в техническом плане до совершенства» музыкального конкурса есть, однако, один существенный недостаток — «начинка так себе», отмечает автор статьи Марио Лакнер.

«Большинство песен довольно слабые, многие исполнители в лучшем случае из второй лиги, а с постановкой трёхминутных выступлений — вообще перебор», — поясняет Лакнер.

Впрочем, гораздо больше автора интересует вопрос, почему многие страны якобы не горят желанием выигрывать Евровидение.

Так, например, в Австрии на конкурс регулярно посылают — «если не считать Кончиту Вурст» — хоть и талантливых артистов, но с «не совсем конкурентоспособными песнями».

И нежелание побеждать, продолжает Лакнер, свойственно не только альпийской республике. Ещё в 2010 году в британской газете The Guardian появилась статья о том, что некоторые страны сознательно отправляют на Евровидение бесперспективных артистов.

В частности, победительницы песенного конкурса Анна-Мария Давид и Мари Мириам подтвердили в интервью, что во Франции происходит то же самое, что в Австрии.

«Как рассказывают инсайдеры, похожее имеет место в Германии, Хорватии, Испании, Великобритании… И список стран на этом не заканчивается», — подчёркивает автор статьи.

Всё дело в том, что ответственные за национальные отборы директора телеканалов попросту «боятся», поскольку в случае победы их страны на Евровидении в следующем году им придётся проводить это «мегасобытие». Именно по этой причине они и дают развлекательным отделам установку «халтурить».

«Это хорошо для каналов в финансовом плане, но плохо для конкурса в плане качества выступлений. Поэтому-то и в 2019 году ему очень далеко до того, чтобы стать своего рода выставкой достижений Европы в области поп-музыки», — констатирует Лакнер.