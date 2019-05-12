Times: британские миллионеры бегут от политического хаоса в стране

За последние два года Соединённое Королевство покинули около семи тыс. миллионеров, передаёт The Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании New World Wealth. При этом среди основных причин переезда состоятельные британцы называют брексит, высокие налоги и политическую нестабильность.

За последние два года из-за брексита, роста уровня преступности, высоких налогов и политической нестабильности Великобританию покинули несколько тысяч богатейших людей страны, сообщает The Times.

По данным исследования Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth, в 2017 году из Соединённого Королевства уехали четыре тыс. миллионеров, а в 2018 году страну покинули около трёх тыс. обеспеченных британцев.

The Times напоминает, что в феврале стало известно, что переехать из Великобритании в Монако собирается и самый богатый британский налоговый резидент Джим Рэтклифф, основатель одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos.

При этом на протяжении предыдущих 30 лет страна извлекала выгоду из того, что множество состоятельных людей стремились переехать в Великобританию.

По словам налоговых консультантов, чьи клиенты покинули страну, основной причиной британские миллионеры называли хаос, воцарившийся в правительстве Великобритании.

«Наши состоятельные клиенты жалуются не столько на сам брексит, сколько на то, что правительство и возможные его преемники выглядят слабыми, нерешительными и не знают, куда идут. Речь идёт не столько о перспективах выхода из ЕС или правительства Джереми Корбина, сколько о неспособности политиков добиться результатов», — приводит издание слова старшего налогового партнёра бухгалтерской компании RSM Джорджа Булла.

Согласно исследованию, самыми популярными у миллионеров странами являются Австралия, США и Канада. The Times отмечает, что это связано с созданием там благоприятной среды для развития бизнеса и политикой стабильностью. В то же время Китай и Россию назвали самыми непопулярными у богачей направлениями.