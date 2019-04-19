Guardian: половина Англии принадлежит 1% её жителей

Примерно 48% всей земли в Англии находится в собственности аристократии или крупных корпораций, тогда как на долю рядовых англичан приходится лишь 5% земельных участков, пишет The Guardian. Отмечается, что при равном распределении территорий между всеми англичанами каждый житель страны владел бы приблизительно акром земли.

Половина территории Англии принадлежит менее чем 1% её населения, сообщает The Guardian со ссылкой на сокрытые до недавнего времени данные.



«Поразительно неравные» результаты свидетельствуют о том, что около 25 тыс. землевладельцев — представители аристократии и крупные корпорации — владеют примерно половиной всех земель Англии.



«Аристократии и дворянству по-прежнему принадлежит около 30 процентов Англии», — заявил представитель экологической организации «Друзья Земли» Гай Шрубсол. Он также отметил, что до сих пор неизвестны владельцы примерно 17% земельных участков в Англии и Уэльсе, однако существуют все основания полагать, что и ими владеют представители британской аристократии.



При этом, по оценкам Шрубсола, в собственности крупных корпораций, в том числе иностранных, находится 18% английской земли.



Кроме того, примерно 17% территории принадлежит «горстке недавно разбогатевших предпринимателей, олигархов и банкиров». В государственном секторе, в том числе в собственности университетов, находится приблизительно ещё 8,5% земли. По подсчётам Шрубсола, земля, находящаяся во владении королевской семьи, составляет 1,4% территории Англии. Ещё 2% земель приходится на благотворительные организации, а церковь владеет всего 0,5% английских земельных участков.



При этом на долю основной части населения, которые владеют собственной недвижимостью, приходится лишь 5% от всех земельных участков.



Согласно этим данным, в случае равного распределения территорий между всеми жителями Англии во владении одного англичанина оказался бы почти акр* земли.



При этом на протяжении долгого времени эта информация оставалась труднодоступной. Как отмечает The Guardian, лишь развитие цифровых карт и данных, а также давление общественности способствовало её раскрытию.



«Существенная концентрация собственности на землю является неоспоримым напоминанием о том, что наша страна — страна для немногих, — подчеркнул министр теневого правительства Джон Трикетт. — Это просто неправильно, что аристократы, чьи семьи веками владели одними и теми же земельными участками, и крупные корпорации оказывают большее влияние на местные кварталы — как в городских, так и в сельских районах, — чем люди, которые там живут».



*1 акр равен 4047 кв.м. (прим. ИноТВ).