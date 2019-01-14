Guardian: чтобы спасти репутацию страны, британские министры выходят на борьбу с экономическими преступлениями

Незаконная экономическая деятельность «бесчестных мошенников» может нанести ущерб репутации Великобритании как главного места для ведения бизнеса, считает министр финансов страны Филип Хэммонд. Поэтому британские власти решили создать специальную межведомственную группу по борьбе с экономическими преступлениями, которую возглавят сам Хэммонд и министр внутренних дел Саджид Джавид.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид и министр финансов Филип Хэммонд возглавят новую рабочую группу в правительстве, которая займётся борьбой с экономическими преступлениями, пишет The Guardian. По оценкам правительства, размах незаконной деятельности в этой сфере достигает по меньшей мере £14,4 млрд. в год.



Как заявил Джавид, власти должны «предпринимать меры по всем фронтам, чтобы разобраться с бесчестными мошенниками, которые за счёт законопослушных граждан набивают свои карманы грязными деньгами и живут роскошно». По словам министра внутренних дел, правительство уже инвестирует миллионы в борьбу с экономическими преступлениями, однако, чтобы «выиграть эту битву, очень важно работать с партнёрами из финансового сектора».



По мнению министра, из-за манипуляций мошенников может пострадать репутация Великобритании как ведущей страны для бизнеса.



В свою очередь Хэммонд подчеркнул, что Лондон возглавляет всемирную борьбу с незаконной экономической деятельностью. «Но мы знаем, что можно делать и больше. Поэтому, чтобы не дать ещё большему количеству людей стать жертвами экономических преступлений, мы с министром внутренних дел создали первую межведомственную комиссию. Объединив силы специалистов государственного и частного секторов, с помощью самых компетентных экспертов мы сможем поддерживать наш статус всемирного финансового центра», — уверен министр финансов.

В группу, которая получила название Economic Crime Strategic Board (Стратегическая комиссия по борьбе с экономическими преступлениями), вошли главы других правительственных ведомств, руководители банков, представители правоохранительных органов, а также из юридических и бухгалтерских компаний. Власти отмечают, что пытаются разработать более эффективную систему, которая позволяла бы распознавать незаконную экономическую деятельность вроде отмывания денег.