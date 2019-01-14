Guardian: брексит грозит оставить Англию без европейских учителей

В связи с предстоящим брекситом резко упало число европейских учителей, приезжающих на работу в Великобританию, сообщает The Guardian. Отмечается, что в 2017-2018 году стране удалось достичь целевых показателей набора учителей лишь по четырём школьным предметам.

В Великобритании растут опасения относительно нехватки школьных учителей в связи с резким падением числа европейских специалистов, желающих работать в стране, сообщает The Guardian. Основной причиной тому издание называет выход Великобритании из ЕС, запланированный на 29 марта этого года.

Только за один год количество учителей из стран ЕС, подавших заявки на получение права работать в Великобритании в 2017—2018 годах, сократилось на 25%. В частности, число заявок, поступивших из Испании, сократилось на 17%, из Греции — на 18%, а из Польши — на все 33%.

Британский Институт политики в области образования неоднократно предупреждал о возможной нехватке учителей, что неизбежно приведёт к увеличению учащихся в классах и снижению качества получаемого образования.

Так, Великобритании удалось достичь целевых показателей набора лишь по четырём школьным дисциплинам: биология, английский язык, история и физкультура.

«Опытным путём мы убедились, что нет никаких оснований, для того чтобы предположить, что учителя из ЕС вытесняют своих коллег из Великобритании. На самом деле, они, скорее всего, заполняют пробелы и смягчают кризис нехватки учителей, положительно влияя на английскую и британскую молодёжь», — заметил представитель Национальной ассоциации директоров школ Йен Хартрайт.

По его словам, сильнее всего данный «кризис» отразится на качестве изучения иностранных языков.

В Лейбористской партии полагают, что этому также способствует решение правительства об установлении порога в £30 тыс. для получения рабочей визы гражданами стран-членов Европейского союза.

Однако в министерстве образования настаивают на том, что речь не идёт о кризисе.

«В школах по всей стране сейчас более 450 тыс. учителей, что на 10 тыс. больше чем в 2010 году. Количество иностранцев, поступающих на программы базовой подготовки учителей после окончания университета, не меняется с 2016 года», — приводит The Guardian слова официального представителя министерства.