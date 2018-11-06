N-TV: пропасть между бедными и богатыми в Германии растёт

Средний класс в Германии сокращается, причём число нищих растёт быстрее, чем число зажиточных граждан, сообщает немецкий телеканал N-TV. Результаты исследований фонда им. Ганса Бёклера показали, что разрыв между бедными и богатыми в стране становится всё более заметным, а это несёт угрозу стабильности демократии в государстве.

В Германии становится всё более ощутим разрыв между богатыми и бедными, в то время как средний класс сокращается. Число зажиточных немцев растёт, однако число нищих увеличивается ещё быстрее, а возможностей для социального лифта становится всё меньше, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

По данным исследования фонда им. Ганса Бёклера, увеличивается разница в доходах разных слоёв населения, причём их представители всё больше отдаляются друг от друга, что плохо сказывается на стабильности демократии.

Для проведения исследования Институт экономической и социальной политики фонда Ганса Бёклера проанализировал данные о доходах населения с 1991 по 2015 год. В соответствующих опросах ежегодно принимали участие 11 тыс. хозяйств, среди которых выделялись бедные и богатые и рассматривалось, как меняется их число с течением времени.

При этом бедными считаются семьи, которые имеют в своём распоряжении менее 60% среднего заработка, поясняет издание. В 2015 году прожиточный минимум составлял менее €12.192 чистого годового дохода на человека. Богатыми считаются люди или семьи, получающие как минимум вдвое больше официального минимального дохода. В 2015 году к таковым относились семьи с заработком не менее €40.639 на человека в год.

Как выяснилось в ходе исследования, средний класс в Германии продолжает сокращаться, тогда как нижний и верхний слои разрастаются. В 1991 году к беднякам в стране относились 11% населения, к 2015 году их число выросло до 16,8%. Число богатых тоже увеличилось — с 5,6% до 7,5% населения.

По словам исследований, важно обратить внимание на то, сколько семей находились ниже черты бедности или получали выше среднего на протяжении пятилетнего периода. С 1991 по 1995 год за чертой бедности в Германии стабильно пребывал 3,1% граждан, в период с 2011 по 2015 год этот показатель вырос до 5,4%. Среди богатых семей соответственно обнаружился рост с 2,3% до 3,4%. Это касается Западной Германии, подчёркивает немецкий телеканал.

Впрочем, это примерно соответствует общим показателям по всей стране, потому что 95% богатого населения проживает именно на западе Германии. Напротив, почти 62% бедных семей зарегистрировано в восточной части страны, хотя там проживает лишь пятая часть всех граждан. Как отмечается в статье, в последние годы число бедняков в Германии возросло за счёт прибывающих из-за рубежа, однако численность урождённых немцев, живущих за чертой бедности, также остаётся стабильной.

Также исследователи установили, что примерно три четверти зажиточных граждан в Германии составляют мужчины, тогда как среди бедных большинство представлено женщинами: их среди немецких бедняков 54%, а мужчин — 46%, сообщает N-TV.