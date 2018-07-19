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Das Erste: Германия обеднела — в 2017-м каждый шестой немец провёл отпуск дома

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В 2017 году почти каждый шестой немец провёл свой отпуск дома в силу финансовых причин, сообщает Das Erste на своём сайте. По словам политика от Левой партии Сабине Циммерман, сложившаяся ситуация служит свидетельством бедности населения Германии.
Das Erste: Германия обеднела — в 2017-м каждый шестой немец провёл отпуск дома
Reuters

Для большинства немцев поехать в отпуск хотя бы на одну неделю в году — это нечто само собой разумеющееся, сообщает Das Erste на своём сайте. Но в прошлом году почти каждый шестой гражданин ФРГ (16% населения) был вынужден остаться дома в силу финансовых причин.

По всему ЕС в схожей ситуации оказалось 30,5% европейцев, отмечает автор статьи. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства «Евростат». В Германии в 2017 году за границу не смогли выехать 32,6% родителей, воспитывающих своих детей в одиночку, и 24,7% бессемейных.
 
Больше всего от происходящего страдают дети, считает политик от Левой партии Сабине Циммерман. По её словам, статистика служит свидетельством бедности населения Германии.  
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