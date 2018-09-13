Le Figaro: каждый четвёртый француз отказывает себе в овощах и фруктах

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Guardian: «американская исключительность» не оставила шанса международному правосудию Guardian
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CNN: Хейли пригрозила России и Ирану «крайне серьёзными последствиями» за наступление на Идлиб CNN
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CNN: после поражения на турнире Уильямс обвинила судью в сексизме CNN
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Sunday Times: Британия оставит свои войска в Германии ради сдерживания «российской агрессии» Sunday Times
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CAS удовлетворил апелляцию WADA, увеличив дисквалификацию российского борца Болтукаева до 24 месяцев
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Объединённого мира борьбы (UWW) дисквалификации российского борца вольного стиля Анзора Болтукаева на 10 месяцев.
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В Госдепе считают, что Россия потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за санкций США
Помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх полагает, что российская экономика потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за введённых против страны американских санкций.
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В ВЭБ прокомментировали отказ суда ЕС отменить санкции в отношении корпорации
Внешэкономбанк проводит правовой анализ решения суда ЕС по санкциям и оставляет за собой право его обжаловать. Об этом RT сообщил старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБ Игорь Краснов.
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В Гане похоронили бывшего Генсека ООН Кофи Аннана
В Гане похоронили видного дипломата, бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Об этом информирует телеканал Africa News.
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Симоньян рассказала об условиях Петрова и Боширова для проведения интервью
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что «подозреваемые» по делу об отравлении в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов поставили несколько условий для проведения интервью.
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Отец Черышева об итогах допинг-расследования: никаких вопросов к нам и не было
Отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал результаты расследования в отношении своего сына, подозревавшегося в нарушении антидопинговых правил.
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В МИД заявили, что Россия запросит у США разъяснения о деятельности лаборатории в Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва запросит у Вашингтона официальные разъяснения о деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара в окрестностях Тбилиси.
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Вице-президент РФС высказался об итогах допинг-расследования по делу Черышева
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал результаты расследования в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, подозревавшегося в нарушении антидопинговых правил.
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Трамп заявил, что Китай нуждается в сделке с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай больше нуждается в заключении сделки с Вашингтоном, чем американская сторона. Об этом он написал в своём Twitter.
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«Локомотив» опубликовал проморолик со Смоловым, посвящённый выступлению в Лиге чемпионов
Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» опубликовала проморолик, посвящённый возвращению команды в Лигу чемпионов.
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Захарова прокомментировала увольнение выпускников МГИМО из МИД Польши
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала решение МИД Польши уволить из ведомства выпускников МГИМО.
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Саппоро отзовёт заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года
Японский город Саппоро намерен отозвать свою заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
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ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 24% годовых
Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 17,75% до 24% годовых. Об этом сообщается на сайте турецкого регулятора.
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Новак заявил о необходимости сотрудничества России и США в сфере энергетики
Россия и США, будучи ведущими энергетическими державами, смогут только совместными усилиями удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире.
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Суд приговорил к семи годам заключения предпринимателя из-за падения автобуса в Чёрное море
Суд вынес приговор в отношении предпринимателя, который в августе 2017 года выпустил на рейс автобус с рабочими, впоследствии упавший в Чёрное море. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
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Эксперт прокомментировал новое заявление Киева о закрытии железнодорожного сообщения с Россией
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, какое важное преимущество получат украинцы от закрытия железнодорожного сообщения с Россией.
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В Вологодской области задержали сбежавшего заключённого
В Череповецком районе Вологодской области задержали сбежавшего заключённого, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
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Хачанов заявил, что поставил перед собой цель стать первой ракеткой мира
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какие цели ставит перед собой в профессиональном спорте.
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В музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель
В государственном музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель, расположенного в Александровском парке. Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
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В Госдуме прокомментировали прогноз МЭА по росту спроса на нефть в мире
Председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный в беседе с ФАН прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах.
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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
В Татарстане объявили штормовое предупреждение, сообщает «Реальное время».
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Министр энергетики США на встрече с Новаком выступил против «Северного потока — 2»
Вашингтон выступает против проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава Минэнерго США Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком.
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Черышев опубликовал итоги расследования по делу о допинге
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев сообщил итоги расследования по делу о нарушении антидопинговых правил во время его выступления за «Вильярреал».
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Jay-Z стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии журнала Forbes в 2018 году
Американский рэпер Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, назван самым высокооплачиваемым исполнителем по версии журнала Forbes в 2018 году.
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СМИ: В Антверпене при взрыве погиб один человек
В Бельгии в Антверпене произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб, ещё четверо получили ранения. Об этом информирует Gazet Van Antwerpen.
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Глава СКР рассказал, что предложение Виктору Ану о работе тренером остаётся в силе
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал решение шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана отклонить предложение о работе тренером в российской сборной.
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Патрушев и глава Совбеза Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат в ходе встречи в Москве обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии.
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Комитет Госдумы не поддержал проект об исключении уголовной ответственности за репосты
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.
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США внесли российскую компанию в санкционный список по КНДР
Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Северной Кореи, говорится в заявлении пресс-службы Минфина США.
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В ПКР разочарованы решением МПК о продлении отстранения
Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с официальным заявлением в связи с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение организации.
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СК возбудил уголовное дело по факту нарушений в ходе выборов в Калининградской области
Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту нарушений, зафиксированных в ходе дополнительных выборов депутата Государственной думы в регионе.
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СМИ: В России предложили запретить ароматизаторы и добавки в некурительном табаке
В России предложили запретить использование ароматизаторов, красителей и добавок в жевательном, нюхательном и сосательном табаке, сообщают «Известия».
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Названы лидеры авторынка Петербурга среди внедорожников за август
Стали известны лидеры авторынка Санкт-Петербурга среди внедорожников и кроссоверов за август 2018 года.
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Луценко назвал «суперкриминализированные» сферы Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране есть пять наиболее криминализированных направлений, включая таможню, государственный сектор и градостроительство.
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Директор гимназии в Екатеринбурге прокомментировала введение карантина
Директор екатеринбургской гимназии №5 Галина Панькова в беседе с URA.RU прокомментировала введение карантина. На домашнее обучение отправили учеников всех классов.
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Число участников мероприятий ВЭФ превысило 6 тысяч
Количество участников мероприятий Восточного экономического форума во Владивостоке превысило 6 тыс., сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ВЭФ.
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Агент не стал исключать возможность выступления немецкого футболиста Антона за сборную России
Агент Рене Нойнекер, представляющий интересы защитника и капитана «Ганновера» Вальдемара Антона, прокомментировал информацию о желании Российского футбольного союза (РФС) натурализовать игрока для выступления за сборную России.
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На Украине завершилось расследование «убийства» Бабченко
Следствие завершило расследование дела о покушении на журналиста Аркадия Бабченко на территории Украины, заявили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.
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Власти Москвы рассказали о строительстве метро от «Марьиной Рощи» до «Селигерской»
Заместитель генерального директора Мосметростроя Олег Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о строительстве участка метрополитена от «Марьиной Рощи» до «Селигерской».
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Прокуратура нашла многочисленные нарушения на свалке в Петербурге
Прокуратура выявила многочисленные нарушения на свалке, расположенной на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
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Отец Жанны Фриске рассказал о работе над фильмом о дочери
Отец певицы Жанны Фриске в беседе с kp.ru рассказал о работе над художественным фильмом о дочери.
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Минфин решил разместить дополнительный выпуск ОФЗ для населения
Министерство финансов России решило разместить дополнительный выпуск облигаций федерального займа для физлиц объёмом 5 млрд рублей по номинальной стоимости. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
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Эксперт оценил значимость учений «Восток-2018»
Преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России политолог Леонид Крутаков в беседе с радио Sputnik оценил значимость учений «Восток-2018».
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В России создали приложение для удалённой проверки клиентов банков
В России разработали мобильное приложение для удалённой идентификации клиентов банков, сообщают «Известия».
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Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков возобновил тренировки в общей группе накануне матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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В Курской области возбудили дело после пропажи отправленного в Москву клада
В Курской области расследуют уголовное дело по факту пропажи клада из 260 золотых монет, который ранее по решению суда был отправлен в Москву. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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В Ленинградской области выявили вспышку АЧС
В Ленинградской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.
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Трамп прокомментировал информацию о числе жертв ураганов в Пуэрто-Рико
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщения о количестве жертв обрушившихся на Пуэрто-Рико в 2017 году ураганов.
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В Татарстане прокуратура отменила дело против убившего двух грабителей предпринимателя
Прокуратура Татарстана отменила уголовное дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, убившего двух грабителей, которые проникли в его дом.
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Россия, Украина и ЕК обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе экспертных консультаций обсудили ключевые элементы контрактов на транзит газа. Об этом говорится в сообщении украинского МИД.