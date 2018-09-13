Le Figaro: каждый четвёртый француз отказывает себе в овощах и фруктах

Некоммерческая организация «Французская народная помощь» опубликовала результаты опроса общественного мнения, целью которого являлось определение продовольственной безопасности французов, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, 27% респондентов признались, что испытывают «некоторые» или «серьёзные» проблемы, связанные с возможностью употреблять в пищу свежие овощи и фрукты каждый день, а 22% опрошенных утверждают, что не всегда могут покупать рыбу раз в неделю.

В то время как французское правительство готовится представить план по борьбе с бедностью, подготовленный министром солидарности и здравоохранения Аньез Бузин, некоммерческая организация «Французская народная помощь» опубликовала результаты опроса общественного мнения, целью которого являлось определение продовольственной безопасности французов, сообщает Le Figaro.

Большинство опрошенных заявили, что продовольствие — это «проблемная» статья расходов. Так, 27% респондентов признались, что испытывают «некоторые» или «серьёзные» проблемы, связанные с возможностью употреблять в пищу свежие овощи и фрукты каждый день, а 22% участников опроса утверждают, что не всегда могут покупать рыбу раз в неделю. Что ещё хуже — как минимум каждый пятый француз испытывает трудности в получении здоровой пищи три раза в день. Для 19% французов тяжёлым финансовым бременем является оплата школьных завтраков и обедов для своих детей. Мясо, потребление которого во Франции за десять лет снизилось на 12%, не представляет собой финансовую проблему лишь для 17% опрошенных.

Опрос также показал, что 39% французов уже проживали в условиях бедности, что на 2% больше по сравнению с данными, полученными в прошлом году. И хотя всё большему количеству французов удаётся откладывать немного денег, лишь треть из них способна балансировать свои доходы и расходы, а 14% опрошенных признаются, что им недостаточно средств на существование. Подавляющее большинство французов также убеждены, что их дети будут «более уязвимы перед бедностью, чем они», пишет Le Figaro.