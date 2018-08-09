Newsweek: Россия отчиталась о борьбе с санкционкой — под бульдозеры отправлено 26 тысяч тонн

Из-за запрета на ввоз продовольственных товаров из стран Запада в России ежегодно уничтожаются тысячи тонн импортных продуктов питания, сообщает Newsweek. Так, за три года действия закона в стране было раздавлено бульдозером 26 тыс. тонн иностранной продукции. Как уточняет Россельхознадзор, большую часть уничтоженных с 2015 года продуктов составляют польские яблоки и турецкие помидоры.

Из-за «спорного» решения Кремля о запрете импорта западных товаров за последние три года в России были уничтожены тысячи тонн иностранной продукции, сообщает Newsweek.

Как напоминает издание, запрет на ввоз ряда потребительских товаров из ЕС и США стал ответом на введённые после присоединения Крыма к России санкции в отношении российских официальных лиц. Как отмечается в статье, этот шаг подстегнул собственное производство продовольствия в России, однако в то же время способствовал росту цен и образованию излишка запрещённой продукции.

По словам Россельхознадзора, с 2015 года в России было изъято 27 тыс. тонн незаконно ввезённой продукции, из них 26 тыс. тонн было уничтожено при помощи бульдозера. Только за прошедший год, по оценкам ведомства, было ликвидировано 350 тонн продовольственных товаров животного происхождения и 5,5 тыс. тонн продукции растительного происхождения.

Как сообщается, большая часть уничтоженной «санкционной» продукции — фрукты, «в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объём томатов турецкого происхождения», уточняет Россельхознадзор.

Как поясняет журнал, польские яблоки составляли значительную часть экспорта продовольственных товаров из этой страны в Россию, объём которого достигал миллиардов долларов. После объявленного Москвой запрета на ввоз яблок многие поляки встали на защиту национального продукта, пообещав «есть больше яблок назло Кремлю».

Что касается турецкой продукции, её ввоз в Россию был запрещён после охлаждения отношений между двумя странами в 2015 году — когда российский военный самолёт был сбит по распоряжению турецких властей.

Помимо овощей и фруктов было уничтожено 862,3 тонны незаконно ввезённых товаров животного происхождения — преимущественно, молочных продуктов.

Как напоминает Newsweek, в 2015 году массовое уничтожение импортной продукции вызвало волну недовольства в отношении российских властей, результатом которой стали как насмешки в социальных сетях, так и появление петиции об отзыве запрещающего закона, под которой уже подписались более полумиллиона человек. Эмбарго на ввоз иностранной продукции продлится до конца следующего года — тогда же Кремль должен принять решение о его возможном продлении.