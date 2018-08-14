Independent: британский план по борьбе с бездомными дал финансовую трещину

Министр по делам общин, местного самоуправления и жилья Великобритании Джеймс Брокеншир признал, что правительственный 100-милионный фонд для борьбы с беспризорностью не получил никаких новых средств, пишет The Independent. Как отмечает издание, в реальности этот фонд был создан благодаря «переориентации» средств из других источников.

Британский важнейший правительственный фонд в размере £100 млн, нацеленный на искоренение беспризорности в течение 10 лет, в реальности не получил никаких новых средств, пишет The Independent со ссылкой на заявление министра по делам общин, местного самоуправления и жилья Джеймса Брокеншира.

В интервью BBC Radio 4 политик признал, что половина средств фонда была «переориентирована» из уже существующих бюджетов его ведомства, в то время как их остальная часть уже ушла на проведение в жизнь инициатив по борьбе с бездомными.

«Да, некоторая часть средств была переориентирована из уже существующих бюджетов, которые мы не до конца израсходовали, или же там были другие причины, — заявил он. — Сейчас в дело идут серьёзные денежные суммы. Половина этих средств уже была направлена на борьбу с беспризорностью».

Объявляя о новой стратегии правительства по борьбе с беспризорностью, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что таким образом помощь получат люди с психическими расстройствами и вредными привычками, жертвы домашнего насилия, а также лица, покидающие места лишения свободы.

Тем менее Лейбористская партия назвала этот план «слабым», посчитав, что ему недостаёт «оперативности» в плане разрешении проблемы роста численности бездомных. Кроме того, в благотворительной организации Shelter по этому поводу заявили, что эта программа не сможет полностью искоренить бездомных как явление.

Согласно официальной статистике, опубликованной в этом году, уровень беспризорности в Великобритании увеличивался на протяжении последних семи лет. Общий рост с 2010 года составил 169%. Тем не менее Брокеншир отрицательно ответил на вопрос о том, вызваны ли такие результаты политикой правительства.

Однако британский министр, судя по всему, считает необходимым пересмотр оценки влияния существующей политики благосостояния на уровень беспризорности.

«В рамках нынешней стратегии Министерство труда и пенсионного обеспечения, а также моё ведомство намереваются рассмотреть возможные последствия новой политики для беспризорности», — подчеркнул Брокеншир.

Исполнительный директор Shelter Полли Нит положительно оценила стратегию, однако признала, что для разрешения проблемы дефицита жилья и субсидий на его оплату следует предпринять больше усилий. «Эта стратегия представляет собой важный шаг в борьбе против беспризорности, из-за которой люди умирают на наших улицах, — добавила она. — Но следует быть откровенными: это шаг вперёд, а не полное решение этой проблемы».

По словам Нит, Великобритании по-прежнему нужно разобраться с хроническим недостатком доступного жилья, нестабильной ситуацией в области аренды и проблемами с субсидиями, из-за которых столь многие оказываются на улице.

«Если правительство хочет навсегда искоренить беспризорность, за этой стратегией вскоре должен последовать новый план по постройке большего числа приютов, а также усилия по созданию подушки безопасности для тех, кто с трудом платит за аренду жилья», — отметила она.