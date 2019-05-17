Independent: Борис Джонсон поборется за пост Терезы Мэй

Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел Великобритании, собирается претендовать на должность лидера Консервативной партии, которую сейчас занимает Тереза Мэй, сообщает The Independent. В июне Мэй в четвёртый раз представит соглашение о выходе страны из Евросоюза и вне зависимости от результата голосования будет обязана назвать дату своей отставки и выборов преемника.

После того как Тереза Мэй согласилась до лета уйти в отставку, сторонник брексита Борис Джонсон заявил о своём желании сесть на её место, пишет The Independent. Пока Мэй не назвала конкретную дату своей отставки, однако Грэм Брейди, глава Комитета 1992 (заднескамеечников), который объединяет рядовых парламентариев от Консервативной партии, ясно дал понять, что у неё осталось всего несколько недель: в первых числах июня на личной встрече они договорятся о выборах её преемника. Также Брейди заявил, что встреча пройдёт вне зависимости от того, сможет ли премьер-министр добиться поддержки от парламента в своей четвёртой попытке провести соглашение по выходу из Евросоюза. Издание отмечает, шансы Мэй на успех продолжают таять.

По сообщению британской интернет-газеты, член Лейбористской партии Кейр Стармер заявил на заседании палаты общин, что его партия будет голосовать против законопроекта, если не будет достигнуто компромиссное соглашение. Этим утверждением он опроверг ранее выдвинутое предположение, что членов парламента могут заставить воздержаться от голосования.

Как сообщает интернет-издание, на закрытом мероприятии в Манчестере Джонсон подтвердил своё намерение бороться за должность премьер-министра страны. «Да, я собираюсь это сделать, конечно, собираюсь! — цитирует его слова The Independent. — Не думаю, что для кого-то это секрет. Но вы же знаете, что сейчас это место занято». Амбиции бывшего министра иностранных дел в Вестминстере хорошо известны, но его заявление оживило борьбу за лидерство, в которой до этого были замечены только аутсайдеры Андреа Ледсом, Рори Стюарт и Эстер МакВей.

Среди рядовых тори Джонсон является несомненным фаворитом, однако сперва ему необходимо заручиться поддержкой членов парламента, чтобы оказаться среди двух возможных кандидатов в избирательном бюллетене. Лидер кампании по выходу из ЕС в 2016 году Борис Джонсон подал в отставку в прошлом году из-за несогласия с планами Мэй. The Independent предполагает, что конкуренцию за голоса сторонников «чистого брексита» среди тори ему, вероятно, составит бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб.

Исполнительный комитет заднескамеечников в прошлом месяце проголосовал с незначительным перевесом против вотума недоверия главе правительства, однако, по информации издания, на недавней полуторачасовой встрече в палате общин ощущалась явная угроза пересмотреть этот результат, если Мэй не назовёт день своей отставки. В заявлении по итогам заседания Грэм Брейди сообщил, что премьер-министр решительно настроена набрать большинство голосов в палате общин на втором чтении соглашения в начале июня, чтобы в том же месяце Великобритания могла покинуть Евросоюз.

Анонимный источник британского сайта из окружения премьер-министра предположил, что если законопроект в очередной раз отклонят, неизбежно возрастёт давление на Мэй по поводу её незамедлительной отставки.

Как отмечает The Independent, Найджел Фараж, лидер Партии брексита, с пренебрежением назвал итоги встречи «пустыми, бесполезными и совершенно такими, как я их себе представлял». В то же время активистка тори Дина Гловер, инициатор вотума недоверия премьер-министру, заявила, что начать борьбу за пост главы Консервативной партии следует уже сейчас, а Тереза Мэй может уйти после объявления результатов.