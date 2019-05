Independent увидела в расширении ЕС на восток причину брексита и ухудшения отношений с Россией

Расширение Европейского союза до 25 членов в 2004 году способствовало брекситу и началу «новой холодной войны» с Россией, пишет The Independent. Отмечается, что к таким последствиям привело экономическое неравенство стран «старой» и «новой» Европы, а также разное видение ими целей ЕС.

15 лет назад Европейский союз широко праздновал расширение с 15 до 25 стран — членов, восемь из которых некогда входили в Восточный блок, пишет The Independent. При этом одним из наиболее восторженных сторонников расширения была Великобритания.



Расширение на восток в союзе приветствовали сразу по нескольким причинам. Во-первых, это было реализацией мечты восстановления «единой и свободной» Европы, которая даже 15 лет назад многим казалась недостижимой. Во-вторых, это стало своего рода вознаграждением всем тем европейцам, которые «долго томились за железным занавесом».



Однако бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и её преемники видели в этом ещё один повод для радости. Им казалось, что расширение союза помешает его углублению, к которому стремились Франция и Германия.



Тем не менее, The Independent отмечает, что это расширение ЕС, а также вхождение в союз Болгарии и Румынии в 2007 году и Хорватии в 2013 году помешали не только формированию более тесного объединения.



Так, издание ставит под сомнение успешность слияния «старой» и «новой» Европы. С экономической точки зрения первоначальный «впечатляющий» рост оказался весьма неустойчивым и не позволил ликвидировать отставание «новой» Европы от «старой». В странах, которые вошли в союз относительно недавно нарастает недовольство использованием их в качестве дешёвой рабочей силы и отношением к ним как к рынкам некачественных товаров. И это недовольство взаимное, «старая» Европа полагает, что её воспринимают не иначе как «дойную корову».



Кроме того, не менее остро в ЕС стоит вопрос «общих ценностей» после того, как в ряде стран Восточной Европы к власти пришло более националистическое правительство.



Одной из основных причин трений стало нежелание «новой» Европы принять у себя часть мигрантов, прибывавших к границам ЕС в 2015 — 2016 годах. Согласно опросу немецкого Фонда Кёрбера, около половины опрошенных жителей Германии, прежде являвшихся рьяными сторонниками расширения ЕС, в настоящий момент считают его ошибкой.



При этом The Independent пишет, что страны «старой» и «новой» Европы изначально по-разному воспринимали ЕС. Первые полагали, что разделение суверенитета позволит избежать новой войны, однако страны Восточного блока не хотели терять лишь недавно восстановленную или приобретённую независимость.



Кроме того, страны Восточной и Центральной Европы способствовали изменению приоритетов внешней политики ЕС. Дело в том, что войдя в союз, они привнесли в него страх перед своим «огромным соседом» в лице России, который поддержали в Великобритании.

Так, после 2004 года в целом прагматичные отношения России и ЕС переросли в соперничество, которое даже стали называть «новой холодной войной». Во многом это было следствием расширения НАТО к западной границе России, а плохо проведённые переговоры по соглашению о свободной торговле с Украиной, которые широко поддерживали страны «новой» Европы, лишь усугубили ситуацию.

Вместе с тем расширение ЕС 2004 года отразилось не только на отношениях союза с Россией. The Independent пишет, что ошибочное суждение правительства бывшего британского премьер-министра Тони Блэра о том, сколько «новых» европейцев воспользуются свободным передвижением в Великобританию, повлияло на итоги референдума 2016 года.

Британское издание называет это расширение «поспешным» и «слишком амбициозным». Тем не менее, предполагая, что 15 лет может быть просто недостаточно для преодоления экономического неравенства и разного видения целей ЕС. Брюссель уже подаёт признаки более реалистичной оценки фактической власти российского лидера Владимира Путина и намерений России. Изменению подхода к России также могут способствовать сомнения в выполнении США своих обязательств по Североатлантическому альянсу.

Кроме того, пока брексит способствует исключительно сплочению остальных стран — членов ЕС, что позволяет The Independent предположить, что в конечном итоге, ещё через 15 лет, расширение 2004 года может принести столько же выгоды, сколько уже принесло потерь.