Independent увидела в расширении ЕС на восток причину брексита и ухудшения отношений с Россией
15 лет назад Европейский союз широко праздновал расширение с 15 до 25 стран — членов, восемь из которых некогда входили в Восточный блок, пишет The Independent. При этом одним из наиболее восторженных сторонников расширения была Великобритания.
Расширение на восток в союзе приветствовали сразу по нескольким причинам. Во-первых, это было реализацией мечты восстановления «единой и свободной» Европы, которая даже 15 лет назад многим казалась недостижимой. Во-вторых, это стало своего рода вознаграждением всем тем европейцам, которые «долго томились за железным занавесом».
Однако бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и её преемники видели в этом ещё один повод для радости. Им казалось, что расширение союза помешает его углублению, к которому стремились Франция и Германия.
Тем не менее, The Independent отмечает, что это расширение ЕС, а также вхождение в союз Болгарии и Румынии в 2007 году и Хорватии в 2013 году помешали не только формированию более тесного объединения.
Так, издание ставит под сомнение успешность слияния «старой» и «новой» Европы. С экономической точки зрения первоначальный «впечатляющий» рост оказался весьма неустойчивым и не позволил ликвидировать отставание «новой» Европы от «старой». В странах, которые вошли в союз относительно недавно нарастает недовольство использованием их в качестве дешёвой рабочей силы и отношением к ним как к рынкам некачественных товаров. И это недовольство взаимное, «старая» Европа полагает, что её воспринимают не иначе как «дойную корову».
Кроме того, не менее остро в ЕС стоит вопрос «общих ценностей» после того, как в ряде стран Восточной Европы к власти пришло более националистическое правительство.
Одной из основных причин трений стало нежелание «новой» Европы принять у себя часть мигрантов, прибывавших к границам ЕС в 2015 — 2016 годах. Согласно опросу немецкого Фонда Кёрбера, около половины опрошенных жителей Германии, прежде являвшихся рьяными сторонниками расширения ЕС, в настоящий момент считают его ошибкой.
При этом The Independent пишет, что страны «старой» и «новой» Европы изначально по-разному воспринимали ЕС. Первые полагали, что разделение суверенитета позволит избежать новой войны, однако страны Восточного блока не хотели терять лишь недавно восстановленную или приобретённую независимость.
Кроме того, страны Восточной и Центральной Европы способствовали изменению приоритетов внешней политики ЕС. Дело в том, что войдя в союз, они привнесли в него страх перед своим «огромным соседом» в лице России, который поддержали в Великобритании.
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