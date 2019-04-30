Welt: в Германии резко выросло недовольство состоянием демократии

43% граждан ФРГ, опрошенных американским исследовательским центром Pew, высказали своё неудовлетворение работой немецкой демократии, сообщает Die Welt. Отмечается, что доля недовольных выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, результаты такого же опроса в других европейских странах показали, что в шести из них демократией недовольно большинство населения.
Всё больше граждан в Германии недовольны тем, как функционирует демократия, пишет Die Welt, ссылаясь на результаты опроса вашингтонского исследовательского центра Pew, проведённого в 2018 году. 43% опрошенных немцев высказали своё неудовлетворение работой демократии — таким образом, за год число недовольных выросло на 17%, сообщает издание.
Как показал опрос, наибольшая доля недовольных демократией наблюдается среди сторонников партии «Альтернатива для Германии»: 69%. Отмечается, что подобная тенденция существует и среди граждан, поддерживающих другие европейские популистские партии.
Die Welt пишет, что помимо Германии опрос проводился и в других европейских странах. В шести из них недовольство по поводу работы демократии высказало большинство опрошенных: во Франции (51%), в Венгрии (53%), в Великобритании (55%), в Италии (70%), в Испании (81%) и в Греции (84%).
При этом издание отмечает, что практически во всех странах (за исключением Франции, где опрос проводился ещё до начала протестов «жёлтых жилетов») наблюдался рост недовольства в сравнении с 2017 годом, однако нигде он не был столь резким, как в Германии.
В США доля граждан, недовольных состоянием демократии, также выросла, сообщает Die Welt — 58% против 51% в 2017 году.
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