Bild в шоке — большинство восточных немцев утратило веру в демократию

Результаты последних опросов просто шокируют: большинство жителей Восточной Германии разочаровались в «лучшей форме государственного устройства», пишет Bild. В частности, только половина восточных немцев считает, что основные права в стране защищаются эффективным образом, и всего 39% из них верят в независимость правосудия в ФРГ, отмечает таблоид.

Результаты последних опросов просто шокируют: большинство жителей Восточной Германии, судя по всему, не разделяет веры в демократию, пишет Bild.

Так, например, только половина восточных немцев, согласно опросу исследовательского института INSA, считают ФРГ демократическим государством, тогда как в Западной Германии такового мнения уже придерживается подавляющее большинство жителей (68%), отмечает таблоид.

Похожие результаты получили в ходе своего опроса и сотрудники Института демоскопии в Алленсбахе: всего 42% жителей Восточной Германии считают демократию «лучшей формой государственного устройства». На западе же страны в этом убеждены 77% жителей.

Почему, задаётся вопросом Bild, по прошествии 28 лет с момента воссоединения Германии восточные немцы, по всей видимости, по-прежнему разочарованы в демократии?

«Социалистическая диктатура и не до конца оправдавшиеся ожидания к воссоединению, свободе и правовому государству оставили отпечаток на многих восточных немцах. Большие надежды на демократию не оправдались, что, разумеется, и привело к разочарованию», — пояснил глава исследовательского института INSA Херман Бинкерт.

В частности, разочарование восточных немцев выражается в том, что только половина из них, согласно данным последнего опроса Института демоскопии в Алленсбахе, считает, что основные права граждан — как, например, свобода слова — «защищаются в Германии эффективным образом», подчёркивает издание.

Кроме того, всего 39% жителей Восточной Германии верят в независимость немецкой Фемиды, добавляет Bild.