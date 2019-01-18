Le Figaro: французы всё меньше доверяют Евросоюзу и европейским структурам

Вопрос об отношении к Европе и членству в ЕС остаётся предметом ожесточённых споров во Франции, пишет Le Figaro. Согласно результатам последних опросов, всё больше жителей страны выражают недоверие к Евросоюзу и его структурам, опасаясь за своё будущее. Как отмечает издание, растущий разрыв между сторонниками и противниками Европы становится отражением раскола во французском обществе.

Из 33 вопросов, отмеченных Эммануэлем Макроном в письме к французам, только в одном вскользь упоминается Европа, замечает Le Figaro. Тем временем, отношение к Европе и ЕС остаётся одним из наиболее спорных вопросов во французском обществе. Опубликованный в минувшую пятницу «барометр доверия» Центра политических исследований Sciences Po показал, что, недоверие французов к Евросоюзу и его структурам сильно и продолжает расти.

Это недоверие выражается во всё более настойчивом требовании защиты. Так, 38% опрошенных французов считают, что их страна должна «больше защищать себя от современного мира» против 23%, полагающих, что она должна «больше открываться современному миру». Как отмечает издание, разрыв межу разными точками зрения, сегодня равный 15%, год назад составлял лишь 9%.

По мнению автора статьи, это изменения являются отражением неодобрения к заявлениям Эммануэля Макрона, сделанным во времена предвыборной кампании и в первые месяцы нахождения на посту президента.

Что касается отношения Франции к Европе и миру в целом, всего 17% граждан Пятой республики чувствуют свою принадлежность в первую очередь к европейскому сообществу и 11% считают себя частью мира. При этом 41% соотносят себя прежде всего с собственной нацией.

Тем не менее, эту иерархию предпочтений не стоит сводить к неприятию Европы в целом, отмечает издание. 42% опрошенных считают себя «еврофилами» против 23% «евроскептиков». При этом даже, если французы говорят Европе «да», они не хотят чтобы Франция «лишилась своей сути».

Если три года назад 33% граждан страны чувствовали себя «настолько же европейцами, насколько французами», а 30% — «только французами», сегодня все наоборот: 31% против 36% соответственно.

Что касается отношения французов к членству в ЕС, его можно оценивать с двух точек зрения, отмечает автор статьи. С одной стороны, большинство жителей Пятой республики всё еще считают ЕС благом (40%), а не злом (26%). С другой — всего за год разрыв между сторонниками и противниками ЕС сократился на 11 пунктов.

«Этот разброс мнений в отношении к ЕС в очередной раз иллюстрирует раскол между двумя Франциями: раскол политический, географический, социальный и поколенческий», — замечает журналист издания. Если граждане в возрасте старше 65 лет по большей части убеждены, что принадлежность к ЕС является благом, то среди французов в возрасте 25-34 таких всего треть. Также сторонниками принадлежности к ЕС являются молодые люди в возрасте 18-24 лет (43%), жители Парижа и парижского региона (44%), представители «свободных профессий» (54%), наиболее образованные граждане (58%) и практикующие католики (65%). В то же время жители сельской местности, рабочие, люди без высшего образования и не исповедующие никакой религии показали себя противниками членства в ЕС.

Если посмотреть на политические предпочтения опрошенных, контраст будет ещё разительнее. Среди тех, кто голосовал в первом туре президентских выборов за Макрона еврофилов оказалось 72%, среди избирателей Марин Ле Пен — всего 9%.

Знаком того, что «европейский вопрос» стал одним из оснований существующего кризиса в стране, стало преобладание среди «жёлтых жилетов» мнения о пагубности членства Франции в ЕС (33% против 28%). В то же время, среди тех, кто не поддерживает протестное движение, проевропейски настроенных граждан значительно больше (64% против 14%).

«Накануне выборов в Европарламент макронисты, продвигающие идею дальнейшего единения с Европой, как и все проевропейские партии, не должны забывать, что европейская конструкция остаётся синонимом страхов», — пишет газета. 58% французов считают, что она приведёт к «потере национальной идентичности и культуры», 61% полагает, что она станет причиной увеличения численности иммигрантов во Франции, 69% уверены, что она спровоцирует рост безработицы и 70% опасаются, что её итогом станет снижение уровня социальной защиты. «Это значит, что французам, обеспокоенным качеством своей повседневной жизни, Европа не видится радужным горизонтом», — заключает Le Figaro.