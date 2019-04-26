Der Spiegel: половина Германии относится к беженцам враждебно

Каждый второй немец недоволен приездом в его страну беженцев и мигрантов, сообщает Der Spiegel. Граждане Германии всё чаще открыто выражают своё недовольство, и среди них набирают популярность праворадикальные настроения, а также теории заговора. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом Фридриха Эберта.
В Германии распространено враждебное отношение к беженцам, пишет Der Spiegel. Каждый второй гражданин ФРГ относится к ним с предубеждением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом Фридриха Эберта. По сравнению с 2016 годом показатель неприязни к приезжим вырос, хотя число соискателей статуса беженца падает.
В 2014 году приблизительно пятая часть немцев была враждебно настроена по отношению к мигрантам, напоминает издание. К тому же теперь опрошенные проявляют большую готовность открыто высказывать своё негативное отношение к беженцам. С 2016 года этот показатель вырос с 49,5% до 54,1%. Это самое большое значение с 2011 года, когда было проведено первое исследование.
Учёные пришли к выводу, что обсуждение вопросов миграции в Германии приобрело более ожесточённый характер. Многими предрассудки в отношении беженцев уже воспринимаются как факты. Также исследователи отмечают рост праворадикальных настроений в стране. Каждый пятый опрошенный тяготеет к этому политическому спектру. Людям таких взглядов свойственно скептически относиться к демократии, выступать за установление авторитарного общественного порядка, а также пренебрежительно относиться к приезжим, мусульманам, беженцам и цыганам.
При этом ещё более выраженно эта тенденция проявляется в Восточной Германии. В этом регионе люди чувствуют, что не могут повлиять на политику в своей стране и, соответственно, меньше доверяют демократии. Уровень коллективного недовольства миграцией на востоке ФРГ достигает 52%, в то время как на западе — 44%.
Участников исследования также опросили по поводу их отношения к теориям заговора. Результаты шокировали исследователей: почти половина опрошенных (45,7%) верят в тайные организации, которые оказывают большое влияние на политические решения; треть (32,7%) считают, что политики — марионетки других держав; каждый четвёртый (24,2%) убеждён, что существует сговор между СМИ и политиками.
При этом мужчинам свойственно верить в теории заговора сильнее, чем женщинами. К тому же к конспирологии восприимчивы люди с низким или средним уровнем образования. Также наблюдается корреляция между ксенофобскими настроениями, критикой в адрес беженцев и верой в эти теории.
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