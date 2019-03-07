Newsweek: Россия обвинила США в том, что они превращают сирийских беженцев в заложников

Москва раскритиковала Вашингтон за то, что подконтрольные ему силы не дают вывезти сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». По мнению российской стороны, американские власти фактически удерживают этих людей силой, чтобы оправдать собственное военное присутствие в регионе, пишет Newsweek.

Москва обвинила Вашингтон в том, что подчинённые ему силы не дают вывезти сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», находящегося у границ с Иорданией. По мнению российских властей, таким образом США пытаются оправдать своё военное присутствие в регионе, пишет Newsweek.

По словам издания, «Эр-Рукбан», в котором из-за сурового климата и недостатка продовольствия погибло уже 15 человек, по большей части детей, находится внутри 55-километровой зоны деэскалации, подконтрольной Пентагону. Но США и Россия продолжают спорить о том, кто несёт ответственность за продолжающийся в лагере гуманитарный кризис.

На недавней пресс-конференции российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США снабжают продовольствием собственных военнослужащих и сирийских повстанцев, размещённых на базе неподалёку от «Эр-Рукбана». Следовательно, по его словам, американские власти могли бы помочь 40 тыс. гражданских покинуть лагерь, но не делают этого.

«Тот факт, что американцы требовали только гуманитарные конвои из Дамаска, и то, что не выпускают людей и держат их, по сути дела, заложниками, наводит на одну очень неприятную мысль, что этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать своё незаконное военное присутствие там», — добавил глава МИД РФ.

Ранее Москва и Дамаск выступили с совместным заявлением. Они осудили «неконструктивные действия США, которые приводят к новым жертвам и преумножают страдания сирийцев, удерживаемых силой в подконтрольной американцам 55-километровой зоне Ат-Танф». Обращение было написано после того, как американские военные отказались гарантировать безопасность колонне из шести автомобилей, пытавшихся проехать в регион, поясняет издание.

«Американская сторона, которая несёт единоличную ответственность за текущую гуманитарную катастрофу в лагере «Эр-Рукбан», не оставляет попыток обвинить в случившемся сирийскую и российскую сторону… Мы вновь призываем США не использовать гражданское население для оправдания своего незаконного присутствия в Сирии», — подчёркивается в обращении.

В то же время Минобороны РФ опубликовал фотографии со спутника, чтобы продемонстрировать ужасные условия проживания в «Эр-Рукбане». Представители ведомства утверждают, что в лагере царит антисанитария. Мусорные свалки находятся в непосредственной близости от импровизированного жилья, непригодного для зимнего периода. Кроме того, на снимках видно кладбище с 300 захоронениями, причём есть вероятность, что в некоторых могилах может находиться несколько тел.

В своём письме региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Ближнем Востоке Гирт Каппелаер сообщил Newsweek, что с начала года каждые пять дней в «Эр-Рукбане» умирает один ребёнок. Он призвал все стороны прийти к соглашению, чтобы прекратить страдание находящихся в лагере детей.

США организовали зону деэскалации Ат-Танф в рамках кампании по борьбе с «Исламским государством»*. Но Сирия вместе со своими российскими и иранскими союзниками считает, что Пентагон использует эту территорию, чтобы давать убежище джихадистам и тем самым позволять им действовать в тылу правительственных войск. Вашингтон неоднократно отрицал эти обвинения.

Дальнейшая судьба этой территории оказалась под вопросом после того, как президент Дональд Трамп объявил о выводе порядка 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Однако вашингтонские ястребы считают, что американское присутствие в Ат-Танфе ещё пригодится для того, чтобы «ограничить» иранское влияние в регионе, обращает внимание Newsweek.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

