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Newsweek: Россия обвинила США в том, что они превращают сирийских беженцев в заложников

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Москва раскритиковала Вашингтон за то, что подконтрольные ему силы не дают вывезти сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». По мнению российской стороны, американские власти фактически удерживают этих людей силой, чтобы оправдать собственное военное присутствие в регионе, пишет Newsweek.
Newsweek: Россия обвинила США в том, что они превращают сирийских беженцев в заложников
Reuters

Москва обвинила Вашингтон в том, что подчинённые ему силы не дают вывезти сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», находящегося у границ с Иорданией. По мнению российских властей, таким образом США пытаются оправдать своё военное присутствие в регионе, пишет Newsweek.

По словам издания, «Эр-Рукбан», в котором из-за сурового климата и недостатка продовольствия погибло уже 15 человек, по большей части детей, находится внутри 55-километровой зоны деэскалации, подконтрольной Пентагону. Но США и Россия продолжают спорить о том, кто несёт ответственность за продолжающийся в лагере гуманитарный кризис.
 
На недавней пресс-конференции российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США снабжают продовольствием собственных военнослужащих и сирийских повстанцев, размещённых на базе неподалёку от «Эр-Рукбана». Следовательно, по его словам, американские власти могли бы помочь 40 тыс. гражданских покинуть лагерь, но не делают этого.
 
«Тот факт, что американцы требовали только гуманитарные конвои из Дамаска, и то, что не выпускают людей и держат их, по сути дела, заложниками, наводит на одну очень неприятную мысль, что этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать своё незаконное военное присутствие там»,  добавил глава МИД РФ.
 
Ранее Москва и Дамаск выступили с совместным заявлением. Они осудили «неконструктивные действия США, которые приводят к новым жертвам и преумножают страдания сирийцев, удерживаемых силой в подконтрольной американцам 55-километровой зоне Ат-Танф». Обращение было написано после того, как американские военные отказались гарантировать безопасность колонне из шести автомобилей, пытавшихся проехать в регион, поясняет издание.  
 
«Американская сторона, которая несёт единоличную ответственность за текущую гуманитарную катастрофу в лагере «Эр-Рукбан», не оставляет попыток обвинить в случившемся сирийскую и российскую сторону… Мы вновь призываем США не использовать гражданское  население для оправдания своего незаконного присутствия в Сирии», подчёркивается в обращении.
 
В то же время Минобороны РФ опубликовал фотографии со спутника, чтобы продемонстрировать ужасные условия проживания в «Эр-Рукбане». Представители ведомства утверждают, что в лагере царит антисанитария. Мусорные свалки находятся в непосредственной близости от импровизированного жилья, непригодного для зимнего периода. Кроме того, на снимках видно кладбище с 300 захоронениями, причём есть вероятность, что в некоторых могилах может находиться несколько тел.
 
В своём письме региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Ближнем Востоке Гирт Каппелаер сообщил Newsweek, что с начала года каждые пять дней в «Эр-Рукбане» умирает один ребёнок. Он призвал все стороны прийти к соглашению, чтобы прекратить страдание находящихся в лагере детей.
 
США организовали зону деэскалации Ат-Танф в рамках кампании по борьбе с «Исламским государством»*. Но Сирия вместе со своими российскими и иранскими союзниками считает, что Пентагон использует эту территорию, чтобы давать убежище джихадистам и тем самым позволять им действовать в тылу правительственных войск. Вашингтон неоднократно отрицал эти обвинения.
 
Дальнейшая судьба этой территории оказалась под вопросом после того, как президент Дональд Трамп объявил о выводе порядка 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Однако вашингтонские ястребы считают, что американское присутствие в Ат-Танфе ещё пригодится для того, чтобы «ограничить» иранское влияние в регионе, обращает внимание Newsweek.
 
«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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