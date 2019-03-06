Die Presse: генералы из России и США встретились в Вене, чтобы избежать столкновений в Сирии

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов и его американский коллега Джозеф Данфорд встретились в Вене, где обсудили сотрудничество двух стран в военной сфере, пишет Die Presse. В первую очередь, речь шла о недопущении столкновений американских и российских вооружённых сил в Сирии.

В то время как отношения между США и Россией остаются напряжёнными, высшие военные чины двух стран пытаются выстроить конструктивный диалог, сообщает Die Presse. В начале недели в Вене глава американского Генштаба Джозеф Данфорд провёл встречу со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, посвящённую предотвращению ошибочных суждений, обеспечению большей прозрачности и недопущению столкновений в регионах, где российские и американские вооружённые силы действуют в непосредственной близости друг от друга.

Издание отмечает, что последний пункт, в первую очередь, касается Сирии — страны, с военным присутствием и России, и США. Дональд Трамп недавно сделал отступление от своего обещания вывести войска: 400 американских солдат останутся в северной части Сирии (в том числе для защиты находящихся там курдов).

Как сообщает Die Presse, израильский премьер Биньямин Нетаньяху недавно объявил, что он и российский президент Владимир Путин сошлись на том, что все иностранные вооружённые силы должны покинуть территорию Сирии. При этом Нетаньяху не уточнил, коснётся ли это требование российских военно-воздушных и морских баз. Также премьер c позитивом отметил тот факт, что США разместят в Израиле свои комплексы ПРО THAAD.