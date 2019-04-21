NZZ: глава МВД ФРГ признал — миграционная политика стала ахиллесовой пятой ЕС

Евросоюз по-прежнему очень далёк от обеспечения контроля над своими внешними границами, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. «Миграционная политика — это ахиллесова пята Европы», — признал глава МВД ФРГ.
Европейский союз ещё очень далёк от обеспечения контроля над своими внешними границами, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.
«Миграционная политика — это ахиллесова пята Европы», — констатировал бывший премьер-министр федеральной земли Бавария.
Глава МВД ФРГ заверил, что он «до мозга костей европеец».
«И тем не менее на последних саммитах министров внутренних дел мне стало понятно, что перед выборами в Европарламент ни о каком решении этой проблемы и речи идти не может», — признался Хорст Зеехофер.
Впрочем, «идеальное решение» проблемы у министра внутренних дел Германии всё же имеется: реформировать европейскую систему предоставления убежища и обеспечить эффективный контроль над внешними границами Европейского союза.
В вопросе же принудительного выдворения беженцев глава МВД ФРГ пообещал оставаться непреклонным.
«Я успокоюсь лишь тогда, когда случаев депортации будет больше, чем прерванных процедур выдворения», — подчеркнул Хорст Зеехофер.
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