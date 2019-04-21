NZZ: глава МВД ФРГ признал — миграционная политика стала ахиллесовой пятой ЕС

Евросоюз по-прежнему очень далёк от обеспечения контроля над своими внешними границами, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. «Миграционная политика — это ахиллесова пята Европы», — признал глава МВД ФРГ.

Европейский союз ещё очень далёк от обеспечения контроля над своими внешними границами, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

«Миграционная политика — это ахиллесова пята Европы», — констатировал бывший премьер-министр федеральной земли Бавария.

Глава МВД ФРГ заверил, что он «до мозга костей европеец».

«И тем не менее на последних саммитах министров внутренних дел мне стало понятно, что перед выборами в Европарламент ни о каком решении этой проблемы и речи идти не может», — признался Хорст Зеехофер.

Впрочем, «идеальное решение» проблемы у министра внутренних дел Германии всё же имеется: реформировать европейскую систему предоставления убежища и обеспечить эффективный контроль над внешними границами Европейского союза.

В вопросе же принудительного выдворения беженцев глава МВД ФРГ пообещал оставаться непреклонным.

«Я успокоюсь лишь тогда, когда случаев депортации будет больше, чем прерванных процедур выдворения», — подчеркнул Хорст Зеехофер.