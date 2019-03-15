Focus Online: проигравшая Европа платит Сирии миллиарды, а Россия — ни копейки

На донорской конференции по Сирии Германия вместе с партнёрами по ЕС решила выделить около $7 млрд на помощь мирному населению и безопасное возвращение беженцев на родину — несмотря на то что президент Асад остался у власти. Его союзники Россия и Иран, напротив, ограничились военной поддержкой. Как пишет немецкий журнал Focus Online: «проигравшие платят».

«Проигравшие платят», — пишет немецкий журнал Focus Online о донорской конференции по Сирии. Как подчёркивает издание, Германия выделяет на восстановление страны миллиарды, в то время как Россия не платит «ни цента».

Гражданская война в Сирии унесла более 400 тыс. жизней. Несмотря на надежды и ожидания европейцев, президент Башар Асад остаётся у власти и значительных политических перемен в стране не предвидится, отмечается в статье.

Тем не менее в этот четверг Германия и другие государства ЕС на донорской конференции по Сирии решили снова выделить миллиардные суммы на помощь региону. Focus Online попытался разобраться, есть ли тут противоречие.

Как напоминает издание, после восьми лет гражданской войны положение однозначно изменилось в пользу правительственных сил, которые снова контролируют две трети территории страны. Противники Асада вынуждены признать, что мятежники, которых они долгое время поддерживали, проиграли в этом конфликте — во многом благодаря военной помощи со стороны союзников президента, России и Ирана. В результате многие страны приняли решение возобновить контакты с Дамаском и даже снова открыть свои посольства в сирийской столице.

Несмотря на то что Асад, очевидно, одержал победу в войне, в этом году донорская конференция была проведена снова, и для этого есть как минимум две причины, поясняет издание. С одной стороны, нельзя бросить на произвол судьбы пострадавшую от конфликта страну. С другой стороны, таким образом Европа надеется предотвратить новую волну беженцев. По данным Агентства ООН по делам беженцев, около 11,7 млн человек в Сирии по-прежнему остро нуждаются в гуманитарной помощи. С начала гражданской войны около 5,6 млн сирийцев бежали из страны. Большинство осели в Турции или Ливане, и местные власти постоянно говорят о том, что не могут помешать людям отправиться дальше в Европу из-за недостаточной международной поддержки.

Между тем сирийцы не могут просто вернуться на родину, потому что, хотя военные действия во многих регионах прекращены, обширные части страны находятся в состоянии разрухи после восьми лет войны. К тому же многие беженцы опасаются преследований со стороны правительства, утверждает Focus Online. По данным издания, многих молодых мужчин прямо на границе забирают на военную службу, потому что сирийская армия существенно ослаблена.

Как подчёркивается в статье, Россия и Иран не выделяют финансовую помощь Сирии, потому что они поддержали президента Асада — на счету которого большая часть мирных жертв этого конфликта, уверяет издание. При этом обоим союзникам сирийского президента не хватает средств для того, чтобы поддержать страну в необходимом объёме. Для России дорого обошлось военное участие, у Ирана экономические проблемы, не в последнюю очередь из-за санкций США.

Что касается позиции Германии и других государств ЕС, они столкнулись с огромной проблемой, отмечает издание. Они годами рассчитывали на то, что рано или поздно Асад будет свержен. Считалось, что ЕС будет помогать восстанавливать страну только тогда, когда полный, настоящий и охватывающий все стороны политический переход будет осуществляться стабильно и надёжно. Сесть за стол переговоров с Асадом или его представителями казалось европейцам немыслимым. «Продолжительного мира с Сирией при нынешнем руководстве быть не может», — так звучало одно из официальных заявлений Евросоюза.

На нынешней донорской конференции по Сирии в Брюсселе министр экономического развития Германии Герд Мюллер выступил за поиски контактов с Асадом, чтобы обеспечить безопасное возвращение беженцев в Сирию на фоне сократившихся военных действий в стране — в том числе и из Германии. «Миллионы беженцев хотят обратно, в Сирию, — отметил министр. — Для этого международное сообщество должно прийти к соглашению с Асадом, чтобы обеспечить безопасность для их возвращения».

На конференции в Брюсселе было решено в 2019 году выделить Сирии финансовую помощь в размере почти $7 млрд (€6,2 млрд). Германия заявила о намерении дополнительно предоставить до 2022 года €1,44 млрд. Таким образом, расходы Германии на финансовую помощь Сирии с начала войны составят €8,6 млрд.

Почему правительство Германии тратит столько средств на помощь Сирии? Возможно, дело в том, что ни одну из других столь же богатых стран кризис с беженцами не затронул настолько серьёзно. Многие сирийцы бежали в Европу в 2015-м и 2016 году только потому, что гуманитарная ситуация у них на родине стала невыносимой из-за отсутствия помощи, напоминает немецкий журнал.

Из-за того что международная кризисная дипломатия в сирийском конфликте потерпела крах, миллиардные суммы из средств налогоплательщиков Европы теперь выделяются на поддержку гражданского населения Сирии, заключает Focus Online.