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El País: экономический кризис в Турции вынуждает беженцев возвращаться в Сирию

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Текущий экономический кризис в Турции усложняет ситуацию для находящихся в этой стране миллионов сирийских беженцев и вынуждает их возвращаться на родину, пишет El País. Согласно данным турецких властей, в Сирию при содействии Анкары уже вернулись около 300 тыс. человек.
El País: экономический кризис в Турции вынуждает беженцев возвращаться в Сирию
Reuters
Кризис в Турции, выражающийся в ежегодном росте цен более чем на 20% и в значительном снижении темпов экономического роста, усложняет ситуацию для беженцев и  вынуждает их возвращаться в Сирию, пишет El País.
 
Многие сирийцы, как отмечается в статье, работают в Турции, получая чёрную зарплату, которая к тому же меньше, чем у турецких рабочих. Также нынешний экономический кризис усилил негативное отношение турецкого общества к «сирийским гостям», которым Анкара открыла дверь ещё в самом начале гражданской войны в Сирии, разразившейся в 2011 году.
 
В Турции зарегистрировано около 3,5 млн сирийских беженцев. За последние восемь лет страна потратила на их приём и интеграцию € 30 млрд.
 
Согласно проведённому ещё в прошлом году опросу, 60% турок выступают против политики приёма беженцев, проводимой правительством турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
 
В марте этого года в стране должны пройти муниципальные выборы, которые правящая партия считает крайне важными. Поэтому власти ускоряют реализацию программ, по которым, как сообщило Министерство внутренних дел Турции, уже около 295 тыс. сирийцев вернулись в свою страну.
 
Хотя верховный комиссар ООН по делам беженцев заявляет, что удалось проверить менее 50 тыс. случаев возвращения сирийских беженцев на родину, отмечает El País.
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El País Испания Европа
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