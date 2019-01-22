24.ae Оригинал

24.ае: весь мир теперь говорит на арабском

Материал представлен в переводе ИноТВ
Иностранные государства со всего мира активно пытаются завоевать аудиторию на Ближнем Востоке при помощи радиостанций и телеканалов на арабском языке. Так поступила и Россия, запустив телеканал RT Arabic, ставший популярным среди жителей арабских стран. Между тем региональные СМИ сосредоточены исключительно на проблемах арабского мира, как будто лишь от этого и зависит судьба планеты, отмечает эмиратский портал 24.ае.
24.ае: весь мир теперь говорит на арабском
Reuters

Несмотря на все наши невзгоды, у нас все ещё есть то, что привлекает других, побуждая их идти с нами на контакт и убеждать нас в пользе «любви без взаимности».

В наших домах появились американцы, русские, турки, иранцы, китайцы, французы, англичане и даже израильтяне. Они смотрят на нас с хитрой улыбкой с экранов телевизоров, которые были сделаны японцами и европейцами и которые мы сами купили за свои деньги, чтобы узнать, что же происходит с нами и в мире вокруг нас — который опережает нас во всём, кроме бедности, угнетения, невежества и терроризма.
 
Об этом свидетельствуют беспристрастные и объективные данные мировой статистики и международных отчётов, которые подтверждают, что многие миллионы арабов живут за чертой бедности и многим из них грозит смерть от голода и болезней в странах, раздираемых межконфессиональными конфликтами. В то время как эти страны, пытаясь уклониться от суровой реальности, ищут утешения в прошлом, продолжая «пережёвывать» для нас пресловутую «славу предков».
 
Израильтяне и англичане были первыми, кто стал завоёвывать нас на информационной арене. Помнится, израильское радио на арабском языке звучало в большинстве арабских домов ещё в шестидесятые годы прошлого века. Миллионы арабов слушали эти выпуски новостей и развлекательные программы, а их ведущие даже стали «звёздами» в арабских странах — в их числе Абу Махмуд, Абу Тафиш и другие знаменитости, которые использовали в своих передачах разговорные выражения и диалекты, понятные для местных арабских слушателей.
 
После долгих лет непрерывного радиовещания на арабском языке, которое продолжается и сейчас, Израиль также запустил свой телевизионный канал на арабском. Причём многие арабские средства массовой информации стали использовать этот канал в качестве «надёжного» источника израильских новостей.
 
Со своей стороны, англичане также не преминули напомнить нам о своём длительном присутствии в наших странах, которое сохраняется ещё со времён Первой мировой войны и вплоть до нынешних локальных межконфессиональных военных конфликтов, вспыхивающих в арабском мире до сих пор. Они запустили телеканал BBC на арабском языке — конечно же, также после многолетнего радиовещания, которое вели для нас на арабском из Лондона. Аналогично поступили и американцы, которые обращались к нам посредством арабоязычных передач на волнах «Голоса Америки»*, а потом запустили свой телеканал Al Hurra, чтобы доносить до нас позицию и точку зрения Вашингтона, а также рассказывать нам по-арабски о том, что происходит в нашем регионе и в мире.
 
После этого и Россия решила ворваться на телеэкраны арабских стран вслед за многолетним радиовещанием «Голоса Москвы». Она запустила свой телеканал «Русия аль-Яум»** — который, как подтверждают специализированные исследования и сообщения СМИ, смотрит большое число жителей арабских стран, а его интернет-сайт лидирует среди (новостных. — ИноТВ) сайтов на арабском языке и пользуется очень высокой популярностью у арабской аудитории. Число посетителей этого сайта в 2018 году превысило двести пятьдесят миллионов.
 
В отличие от BBC и Al Hurra, канал RT Arabic не ограничился лишь сотрудниками из числа арабов, а представил публике и российских арабистов, которые также приобрели большую известность среди аудитории.
 
Франция тоже не осталась в стороне и запустила свой канал France 24. Его активно смотрят в арабских странах, которые ранее подвергались французской оккупации и где многие умеют говорить по-французски. Возможно, именно по этой причине в центре внимания этого телеканала бывают темы, связанные со странами арабского Магриба (Северной Африки. — ИноТВ).
 
Кроме того, и Китай решил, что в его интересах быть представленным в информационном пространстве нашего региона. Он запустил свой телевизионный канал на арабском языке CNTV, который в основном сфокусирован на экономике и реализует миссию по продвижению китайской продукции.
 
У нас представлены также иранские СМИ в лице телеканала Al Alam, который вещает из Ирана на арабском языке и стремится убедить нас в «величии» персов и их самых лучших намерениях по отношению к нашим странам. Этот канал обычно использует принцип «ложки дёгтя в бочке мёда», обращаясь к арабским зрителям.
 
Так же поступает и турецкий канал TRT, который обращается к нам на арабском языке из Стамбула. Он преувеличенно славит историю Османской империи и играет на деликатной теме межконфессиональной напряжённости.
 
В то время как наши собственные телеканалы нацелены исключительно на нас и не обращают абсолютно никакого внимания на другие нации и народы. Как будто бы мы живём в этом мире в одиночестве, и будто судьба всей планеты зависит лишь от того, сможем ли мы урегулировать существующие разногласия между нами... и нами самими.
 
Весь мир вкладывает средства в средства массовой информации, стремясь получить в наших странах выгоду для себя в политической и экономической сферах. В то время как мы сами выкладываем огромные суммы и расходуем их на СМИ, которые до сих пор даже не согласны признавать членов ИГ*** террористами!
 
Дата публикации 14 января 2019 года.
 
Автор статьи: Фуад Абу Хаджля
 
* «Голос Америки», «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
 
** В действительности, телеканал на арабском языке «Русия аль-Яум» (позже переименованный в RT Arabic) был запущен в 2007 году, тогда как BBC Arabic — в 2008 году (прим. ИноТВ).
 
***  «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
24.ae Объединенные Арабские Эмираты Азия
теги
BBC Russia Today арабский язык бедность беженцы Ближний Восток Великобритания вооруженный конфликт Запад Израиль информационная война Иран Россия смертность СМИ США терроризм Турция экономический кризис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров