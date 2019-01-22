24.ае: весь мир теперь говорит на арабском

Иностранные государства со всего мира активно пытаются завоевать аудиторию на Ближнем Востоке при помощи радиостанций и телеканалов на арабском языке. Так поступила и Россия, запустив телеканал RT Arabic, ставший популярным среди жителей арабских стран. Между тем региональные СМИ сосредоточены исключительно на проблемах арабского мира, как будто лишь от этого и зависит судьба планеты, отмечает эмиратский портал 24.ае.

Несмотря на все наши невзгоды, у нас все ещё есть то, что привлекает других, побуждая их идти с нами на контакт и убеждать нас в пользе «любви без взаимности».

В наших домах появились американцы, русские, турки, иранцы, китайцы, французы, англичане и даже израильтяне. Они смотрят на нас с хитрой улыбкой с экранов телевизоров, которые были сделаны японцами и европейцами и которые мы сами купили за свои деньги, чтобы узнать, что же происходит с нами и в мире вокруг нас — который опережает нас во всём, кроме бедности, угнетения, невежества и терроризма.

Об этом свидетельствуют беспристрастные и объективные данные мировой статистики и международных отчётов, которые подтверждают, что многие миллионы арабов живут за чертой бедности и многим из них грозит смерть от голода и болезней в странах, раздираемых межконфессиональными конфликтами. В то время как эти страны, пытаясь уклониться от суровой реальности, ищут утешения в прошлом, продолжая «пережёвывать» для нас пресловутую «славу предков».

Израильтяне и англичане были первыми, кто стал завоёвывать нас на информационной арене. Помнится, израильское радио на арабском языке звучало в большинстве арабских домов ещё в шестидесятые годы прошлого века. Миллионы арабов слушали эти выпуски новостей и развлекательные программы, а их ведущие даже стали «звёздами» в арабских странах — в их числе Абу Махмуд, Абу Тафиш и другие знаменитости, которые использовали в своих передачах разговорные выражения и диалекты, понятные для местных арабских слушателей.

После долгих лет непрерывного радиовещания на арабском языке, которое продолжается и сейчас, Израиль также запустил свой телевизионный канал на арабском. Причём многие арабские средства массовой информации стали использовать этот канал в качестве «надёжного» источника израильских новостей.

Со своей стороны, англичане также не преминули напомнить нам о своём длительном присутствии в наших странах, которое сохраняется ещё со времён Первой мировой войны и вплоть до нынешних локальных межконфессиональных военных конфликтов, вспыхивающих в арабском мире до сих пор. Они запустили телеканал BBC на арабском языке — конечно же, также после многолетнего радиовещания, которое вели для нас на арабском из Лондона. Аналогично поступили и американцы, которые обращались к нам посредством арабоязычных передач на волнах «Голоса Америки»*, а потом запустили свой телеканал Al Hurra, чтобы доносить до нас позицию и точку зрения Вашингтона, а также рассказывать нам по-арабски о том, что происходит в нашем регионе и в мире.

После этого и Россия решила ворваться на телеэкраны арабских стран вслед за многолетним радиовещанием «Голоса Москвы». Она запустила свой телеканал «Русия аль-Яум»** — который, как подтверждают специализированные исследования и сообщения СМИ, смотрит большое число жителей арабских стран, а его интернет-сайт лидирует среди (новостных. — ИноТВ) сайтов на арабском языке и пользуется очень высокой популярностью у арабской аудитории. Число посетителей этого сайта в 2018 году превысило двести пятьдесят миллионов.

В отличие от BBC и Al Hurra, канал RT Arabic не ограничился лишь сотрудниками из числа арабов, а представил публике и российских арабистов, которые также приобрели большую известность среди аудитории.

Франция тоже не осталась в стороне и запустила свой канал France 24. Его активно смотрят в арабских странах, которые ранее подвергались французской оккупации и где многие умеют говорить по-французски. Возможно, именно по этой причине в центре внимания этого телеканала бывают темы, связанные со странами арабского Магриба (Северной Африки. — ИноТВ).

Кроме того, и Китай решил, что в его интересах быть представленным в информационном пространстве нашего региона. Он запустил свой телевизионный канал на арабском языке CNTV, который в основном сфокусирован на экономике и реализует миссию по продвижению китайской продукции.

У нас представлены также иранские СМИ в лице телеканала Al Alam, который вещает из Ирана на арабском языке и стремится убедить нас в «величии» персов и их самых лучших намерениях по отношению к нашим странам. Этот канал обычно использует принцип «ложки дёгтя в бочке мёда», обращаясь к арабским зрителям.

Так же поступает и турецкий канал TRT, который обращается к нам на арабском языке из Стамбула. Он преувеличенно славит историю Османской империи и играет на деликатной теме межконфессиональной напряжённости.

В то время как наши собственные телеканалы нацелены исключительно на нас и не обращают абсолютно никакого внимания на другие нации и народы. Как будто бы мы живём в этом мире в одиночестве, и будто судьба всей планеты зависит лишь от того, сможем ли мы урегулировать существующие разногласия между нами... и нами самими.

Весь мир вкладывает средства в средства массовой информации, стремясь получить в наших странах выгоду для себя в политической и экономической сферах. В то время как мы сами выкладываем огромные суммы и расходуем их на СМИ, которые до сих пор даже не согласны признавать членов ИГ*** террористами!

Дата публикации 14 января 2019 года.

Автор статьи: Фуад Абу Хаджля

* «Голос Америки», «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

** В действительности, телеканал на арабском языке «Русия аль-Яум» (позже переименованный в RT Arabic) был запущен в 2007 году, тогда как BBC Arabic — в 2008 году (прим. ИноТВ).

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.