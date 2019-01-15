Sawt Al-Iraq: жителям Ближнего Востока нужна правда — поэтому они смотрят RT

В последнее время на Ближнем Востоке заметно падает доверие к западным СМИ, которые пытаются навязать идею «однополярного мира» и собственные ценности, пишет Sawt Al-Iraq. При этом население региона стремится получить более достоверную информацию, что способствует росту популярности российских СМИ, таких как телеканал RT и агентство Sputnik, отмечается в статье.

С началом «арабской весны» жители Северной Африки и Ближнего Востока начали узнавать о том, что происходит в мире, из репортажей и новостей, которые транслировались в западных средствах массовой информации. Эти СМИ стали основным источником информации, и такие арабские информационные каналы, как Al Jazeera из Катара или Al Arabiya из Саудовской Аравии, ретранслировали мнения и точки зрения, выраженные в эфире американского телеканала CNN и британского BBC.

Понятно, что жителям арабских стран нужна была другая точка зрения, учитывая, что в адрес западных СМИ уже неоднократно звучали обвинения в том, что они обманывают аудиторию и занимаются фальсификацией фактов. Ярким примером подобной провокации со стороны Запада и стран Персидского залива можно считать инцидент с «химической атакой» в Восточной Гуте в 2013 году.

Однако после начала российской военной операции в Сирии ситуация и в информационном пространстве, и на политической арене поменялась. Теперь RT и Sputnik превратились в популярные среди жителей арабских стран СМИ. Это подтверждают исследования, которые провёл иорданский аналитик Джасир ат-Тахат в апреле 2018 года. По запросу британского проекта Integrity Initiative он составил серию экспертных заключений относительно проводимых RT информационных кампаний, изучив причины успеха российского канала в ближневосточном информационном пространстве.

Стоит отметить, что британцы начали это исследование в рамках «информационной войны» против российских новостных каналов и будут использовать заключения, которые составил ат-Тахат, чтобы выяснить, как можно вести борьбу против RT и других российских информационных агентств.

По словам ат-Тахата, RT считается самым надёжным источником, в то время как западные СМИ не пользуются таким доверием, которое смог заслужить этот российский телеканал. Иорданский аналитик также подчёркивает, что RT представляет в своем эфире новые взгляды, которые считаются более прогрессивными и которые дают людям возможность по-новому взглянуть на события, в то время как другие СМИ этого не делают.

Своё мнение иорданский аналитик подтверждает цифрами. В частности, новость о терактах в Брюсселе 22 марта 2016 года, которую распространил канал RT всего через десять минут после произошедшего, собрала 21 тысячу комментариев, в то время как соответствующее сообщение BBC появилось спустя полчаса и набрало лишь две тысячи комментариев.

Очевидно, мы наблюдаем на Ближнем Востоке тенденцию к снижению доверия в отношении западных СМИ, поскольку целью этих информационных агентств является навязывание «однополярного мира» и западных ценностей. И в то же время растущая потребность получать реальную и достоверную информацию является причиной нынешнего успеха RT на Ближнем Востоке. Возможно, что поражение Запада в «информационной войне» также стало одной из причин того, что президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии.

Дата публикации: 07 января 2019 г.

Автор статьи: Адиль Карим