Rudaw: Анкара пошла на сближение с Москвой из-за сирийских курдов По мнению экспертов, сирийский кризис переживает важную веху: Турция сблизилась с Россией из-за проблемы с сирийскими курдами. Москва позволила Анкаре пересечь границу с Сирией, но ждет от Турции «чего-то взамен», утверждает издание Rudaw. 30 августа 2016 Rudaw

Rudaw: Россия переиграла США на Ближнем Востоке Россия активно усиливает свое влияние на Ближнем Востоке, налаживая связи с Турцией, Ираном и Ираком, пишет бывший аналитик военной разведки США на страницах Rudaw. По словам автора статьи, Москве нужно поддерживать напряженную обстановку в регионе как прикрытие для возможного вторжения в Восточную Европу. 24 августа 2016 Rudaw

Rudaw: Российский спецназ впервые засветился в Сирии Отряды российского спецназа действуют в Сирии, помогая определять цели для дальнейших ударов российской авиации, сообщает курдское издание Rudaw со ссылкой на командующего войсковой группировкой России в Сирии генерал-полковника Александра Дворникова. Впрочем, как ответил Дворников, аналогичные операции в регионе проводят и США, развернувшие небольшой контингент на северо-востоке страны. 24 марта 2016 Rudaw