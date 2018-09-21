ERR: МВД Эстонии ищет преподавателей языка и культуры для арабоговорящих мигрантов

МВД Эстонии опубликовало на своём сайте информацию о приёме заявок от организаций, которые могли бы заняться обучением приехавших в страну арабоговорящих мигрантов. По данным МВД, курсы языковой и культурной адаптации на арабском уже требуются нескольким десяткам человек. Для их организации Эстония планирует выделить до €150 тыс., сообщает ERR.
Министерство внутренних дел начало поиски организации, которая смогла бы научить эстонскому языку приехавших в Эстонию арабоговорящих людей. На эти цели выделяется до €150 тыс.
Министерство сообщило, что языковые курсы необходимы не менее чем для 50 человек, по 5—10 человек в группе. Учить иностранцев будут на категорию А1, А2 и В1.
Помимо уроков им будут рассказывать о жизни в Эстонии: о её истории и культуре, знакомить с устройством государства: с политической, правовой и социальной системами. В подобных информационных занятиях могут принять участие не менее 100 человек.
Заявки министерство принимает до 15 октября. Более подробная информация есть на сайте министерства.
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