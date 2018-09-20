Welt: европейцы не против мигрантов, если те бегут от войны

Результаты масштабного опроса показали, что большинство европейцев выступают за то, чтобы их страны принимали беженцев, пишет немецкая газета Die Welt. В то же время граждане Европы дружно не одобряют миграционную политику ЕС. По версии издания, это противоречие связано с тем, что европейцы хотят помогать людям, действительно нуждающимся в этом, — то есть беженцам, бегущим от войны, а не мигрантам, покидающим свою страну по экономическим соображениям.

В европейских СМИ и социальных сетях сейчас явно доминирует миграционная тема, пишет немецкая газета Die Welt. Так было и на выборах прошедших лет, начиная с брексита, проходившего под влиянием проблемы с беженцами, и заканчивая выборами в Германии, Италии, Швеции, Венгрии или Польше. Правые националисты везде получали поразительно много голосов, свидетельствующих о недовольстве населения, отмечает автор статьи Клеменс Вергин.

Эксперты аналитического центра Pew Research Center решили выяснить, что европейцы в действительности думают о беженцах, провели ряд масштабных опросов и пришли к удивительным результатам: за исключением Венгрии, во всех странах подавляющее большинство опрошенных высказалось за приём мигрантов.

Более чем три четверти европейцев придерживаются такой позиции. Однако необходимо отметить, что исследователи использовали в своём опросе узкое определение беженцев и уточняли, что речь идёт о людях, бегущих от войны и насильственных действий. Задававшийся гражданам вопрос звучал так: «Если вы думаете об иммиграции, выступаете ли вы за или против приёма беженцев из стран, из которых люди бегут от насилия и войны?»

Максимальное число сторонников принятия беженцев обнаружилось в Испании (86%), за ней следуют Нидерланды (83%), Германия (82%), Швеция (81%) и Франция (79%). Даже в Великобритании 74% высказались за, а в таких наиболее затронутых миграционными проблемами странах, как Греция и Италия, принимать беженцев согласились 69% и 56% опрошенных соответственно. Напротив, в число замыкающих эту цепочку вошли Польша (там в пользу беженцев высказались 49%, а против них — 36%) и Венгрия. При этом Венгрия стала единственной страной, в которой больше граждан (54%) выступили против приёма беженцев, чем за него (32%).

За пределами Европы готовность населения принимать беженцев тоже оказалась потрясающе высокой, пишет немецкая газета. В Мексике за приём мигрантов высказались 79%, в Канаде — 74%, в Австралии — 72% опрошенных. Даже в США Дональда Трампа, правительство которого ограничило приём беженцев до 30 тыс. человек в год, 66% американцев высказались за то, чтобы принимать у себя мигрантов. Такую же цифру исследователи называют, говоря о Японии. Большинство голосов против приёма беженцев, наряду с европейской Венгрией, было подано только в ЮАР (50%), России (47%) и Израиле (57%), отмечается в статье. В среднем в каждой стране опрашивали по тысяче человек.

Значит ли это, что население единодушно в миграционном вопросе и СМИ только зря поднимают «бурю в стакане»? На этот вопрос автор статьи отвечает неоднозначно: не всё так просто. Аналитический центр Pew задавал респондентам ещё один вопрос, выявивший противоречивые тенденции. Исследователи спрашивали европейцев, поддерживают ли они то, как ЕС обращается с миграционным вопросом, или нет. В результате нарисовалась противоположная картина. Ни в одной из стран большинство населения не высказалось в поддержку политики ЕС по беженцам, подчёркивает издание.

Больше всего несогласных с миграционной политикой ЕС обнаружилось в Греции (92%), Швеции (84%), Венгрии (80%) и Италии (78%). Германия с её 66%, Великобритания (также 66%) и Нидерланды (58%) оказались среди стран с наиболее слабой критикой миграционной политики ЕС.

К сожалению, аналитический центр не задавал респондентам других вопросов, которые помогли бы прояснить причину недовольства европейцев политикой их правительств, пишет Die Welt. Возможно, дело в недостаточно справедливом распределении беженцев. Проблема также может заключаться в том, что большинство граждан хотят помогать тем, кто действительно в этом нуждается, и они считают, что руководство ЕС делает слишком мало различий между беженцами и экономическими мигрантами.

Во всяком случае, очевидно, что, помимо популистского меньшинства, в Европе присутствует явное высокоморальное большинство, выступающее за приём беженцев, бегущих от войны и насилия и действительно нуждающихся в помощи. Поэтому европейским политикам следует более чётко различать военных беженцев и других мигрантов, заключает Die Welt.