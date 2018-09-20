El País: Трамп предложил Испании отгородиться от африканских мигрантов стеной в Сахаре

«Постройте стену в Сахаре», — именно такое решение предложил Испании Дональд Трамп для борьбы с потоком мигрантов из Африки, сообщает El País. Как отмечает издание, таким образом американский лидер посоветовал Мадриду использовать ту же самую стратегию, которую он продвигает для борьбы с наплывом мигрантов из Мексики в США.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель рассказал о «радикальном рецепте», предложенном Дональдом Трампом для борьбы с притоком мигрантов из Африки, сообщает El País.
«Постройте стену в Сахаре», — рекомендовал американский лидер Испании.
Таким образом Трамп посоветовал применить ту же самую стратегию, которую он сам продвигает в качестве меры, направленной на то, чтобы затормозить наплыв мигрантов из Мексики в США. Суть его стратегии заключается в следующем: нужно возвести стену и сделать так, чтобы мексиканские власти оплатили её постройку.
Боррель и другие представители Испании, ставшие свидетелями этого разговора, скептически отозвались по поводу «наглого» предложения Трампа, объяснив ему, что граница с Сахарой гораздо длиннее американо-мексиканской границы. На что президент США заявил: «Граница с Сахарой не может быть длиннее нашей границы с Мексикой».
Глава МИД Испании, который не уточнил, когда и где Трамп выступил с данным предложением, рассказал об этом забавном случае на обеде, устроенном в Мадриде организацией Club Siglo XXI (Клуб XXI век). Дипломатические источники уточняют, что этот разговор мог состояться во время поездки Борреля в США в июне этого года. Именно тогда он вместе с испанской королевской четой посетил Белый дом.
Davi H Russo: Лучше было бы построить стену вокруг Белого дома.
Pablo Villaverde: Какая глупость. Трамп в своём стиле.
Ahora Que: Хорошая идея. Вдобавок надо будет возить только цемент, ведь песка там и так хватает. Таким образом мы сможем обеспечить мигрантов работой на довольно хороший срок, и они внесут свой вклад в государственную казну, из которого впоследствии их будут содержать.
Raul Navarro: Ясно одно: бесконтрольная миграция мусульман превращается в большую проблему для Европы, и дальше будет только хуже. Речь идёт о разных культурах. Они не собираются соблюдать наши нормы, перенимать нашу культуру, а будут навязывать нам свои.
Francisco Lopez: Ё-моё! Сколько же бурбона выпил американский лидер.
Valle Inclán: Я не верю ничему, что говорит Боррель.
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