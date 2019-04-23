Die Welt: «Альтернатива для Германии» лидирует на востоке страны

Согласно проведённому недавно соцопросу, партия «Альтернатива для Германии» стала наиболее популярной партией на востоке ФРГ, сообщает Die Welt. Издание также отмечает, что поддержка правящей партии ХДС снижается, демонстрируя худшие показатели за весь год.

Партия «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в Восточной Германии, пишет Die Welt со ссылкой на данные опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Emnid.

Согласно Emnid, в восточных федеральных землях «АдГ» поддерживают 23% граждан, следом идут ХДС/ХСС (22%) и «Левые» — 18%. Наименее популярной стала Свободная демократическая партия, имеющая 5% поддержки.

Как сообщает издание, в западной части страны наблюдается иная картина: лидирует ХДС/ХСС, следом идут зелёные и социал-демократы. «АдГ» располагается на четвёртом месте. Отмечается, что в целом по Германии популярность ХДС и ХСС снижается: сейчас их поддержка составляет 28%, что является худшим показателем за весь год. В то же время популярность «АдГ», зелёных и социал-демократов увеличилась.

При этом, согласно данным опроса, ХДС/ХСС остаются лидерами: за ними следуют зелёные и социал-демократы. Что касается «АдГ», то они остаются четвёртой по силе партией Германии.

Die Welt информирует, что в опросе приняло участие 2709 человек, а также напоминает, что нынешней осенью в трёх восточных федеральных землях Германии пройдут выборы в земельные парламенты.