Нежелание ЕС реформироваться и миграционная политика Ангелы Меркель стали одними из причин брексита, заявила депутат от партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Штрох в своём интервью Die Welt. Политик подчеркнула, что нынешнее состояние ЕС не соответствует немецким интересам, и отметила, что «АдГ» не исключает выхода Германии, если Брюссель не захочет проводить реформы.

Хаос вокруг ситуации с брекситом вызван тем, что его оформлением занимаются люди, не являющиеся полноценными сторонниками выхода Великобритании из ЕС, в том числе и сама Тереза Мэй, заявила депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх в своём интервью для Die Welt.

При этом, по мнению политика, изначальная вина лежит на Ангеле Меркель, которая не согласилась на реформы ЕС, предложенные бывшим министром Великобритании Дэвидом Кэмероном: эти реформы могли продемонстрировать готовность ЕС к переменам и сделали бы выход Британии из ЕС необязательным. Кроме того, миграционная политика канцлера ФРГ также пополнила ряды сторонников брексита, утверждает фон Шторх.

Несмотря на это, Великобритания не погрузится в эпоху нестабильности после брексита, считает депутат, поскольку там нет такой ситуации, как во Франции, где доля безработных среди молодёжи составляет 20% и разворачиваются протесты «жёлтых жилетов».

При этом «Альтернатива для Германии» не призывает ФРГ последовать путём Великобритании, а выступает за реформирование ЕС. Однако вариант с выходом из Евросоюза не исключается, чтобы стимулировать перемены. По словам фон Штрох, «АдГ» хочет оказать на Брюссель давление, потому что нынешнее состояние и тенденции ЕС не соответствуют немецким интересам: к примеру, немецкие налогоплательщики вынуждены отвечать за провальную экономическую политику Греции и Испании. «Общая налоговая политика ЕС означает, что на общеевропейском уровне будут решать, сколько немецких денег должно отойти тем или иным странам-членам», — говорит фон Шторх.

Кроме того, депутат подвергла критике отмену принципа консенсуса и подчеркнула, что «АдГ» выступает за то, чтобы у Брюсселя было меньше полномочий. «Почему мы должны состоять в организации, которая вредит интересам Германии? Этим вопросом задаётся только «АдГ», потому что мы утверждаем, что немецкая политика должна, в первую очередь, проводиться в интересах Германии, которые отличаются от интересов Франции, Румынии или Греции», — заявила фон Штрох.